Strait of Hormuz | Iran Rejects Trump Threat | US-Iran Tensions | Pakistan Mediation - Aaj News

Strait of Hormuz | Iran Rejects Trump Threat | US-Iran Tensions | Pakistan Mediation - Aaj News
Published 15 Aug, 2026 01:50pm
ویڈیوز
Strait of Hormuz | Iran Rejects Trump Threat | US-Iran Tensions | Pakistan Mediation - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین