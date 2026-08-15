Trump | USS Abraham Lincoln | 260 Days Deployment | USS George Washington - Aaj News

Trump | USS Abraham Lincoln | 260 Days Deployment | USS George Washington - Aaj News
Published 15 Aug, 2026 02:00pm
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Trump | USS Abraham Lincoln | 260 Days Deployment | USS George Washington - Aaj News
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