Broad Peak | Pakistani Climber Sohail Sakhi | Aaj News

Broad Peak | Pakistani Climber Sohail Sakhi | Aaj News
Published 15 Aug, 2026 03:35pm
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Broad Peak | Pakistani Climber Sohail Sakhi | Aaj News
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