Peshawar Goods Transport Strike | Cargo Vehicles Halted | Supply Disruption - Aaj News

Peshawar Goods Transport Strike | Cargo Vehicles Halted | Supply Disruption - Aaj News
Published 15 Aug, 2026 04:30pm
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Peshawar Goods Transport Strike | Cargo Vehicles Halted | Supply Disruption - Aaj News
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