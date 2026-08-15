Trump | Strait of Hormuz | US Territory Claim | White House Clarification - Aaj News

Trump | Strait of Hormuz | US Territory Claim | White House Clarification - Aaj News
Published 15 Aug, 2026 02:10pm
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Trump | Strait of Hormuz | US Territory Claim | White House Clarification - Aaj News
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