فیلڈ مارشل عاصم منیر نومبر 2027 تک آرمی چیف رہیں گے، رانا ثنا اللہ
وزیر اعظم کے مشیر اور مسلم لیگ(ن)کے سینئر رہنما رانا ثنا اللہ کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نومبر 2027 تک آرمی چیف رہیں گے۔
نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے ن لیگی رہنما رانا ثنا اللہ کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نومبر 2027 تک آرمی چیف رہیں گے۔
ایئر چیف کی مدت ملازمت کے حوالے سے رانا ثنا اللہ کا کہنا تھا کہ قانون میں ترمیم کے بعد ایئرچیف کیلئے نئے نوٹیفکیشن کی ضرورت نہیں پڑی اور جس دن ایئرچیف کی مدت ملازمت 5 سال پوری ہوگی تو ریٹائر ہوں گے۔
رانا ثنا اللہ کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں ان پر ان سے زیادہ توسیع کے کون قابل ہوگا۔
ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے قانون میں توسیع موجود ہے اور ملک میں 4، 4 بار توسیع ہوتی رہی جبکہ بعض لوگ خود توسیع لیتے رہے۔ رانا ثنا اللہ کا کہنا تھا کہ جو بھی فیصلے ہوئے ہیں نواز شریف کی تائید سے ہوئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ موجودہ اسمبلی 2029 تک اپنی مدت پورے کرے گی اور بانی پاکستان تحریک انصاف جس کام پر لگے ہوئے ہیں وہ نہیں ہوسکتا۔رانا ثنا اللہ کا کہنا تھا کہ بانی جیل میں یا باہر سیاست کرنا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے بات چیت کی پیشکش ہے۔
رانا ثنا اللہ نے کہا کہ وزیراعظم شہبازشریف نے استحکام پاکستان کی بات کی ہے جبکہ بانی پی ٹی آئی سول وار چاہتے ہیں ، کیا وہ ہونے دیں؟۔
ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کو پی ٹی آئی کا سیاسی احتجاج نہیں تھا بلکہ سول وار کی کوشش تھی۔ انہوں نے کہا کہ نئے صوبے بنانے پر کوئی بات نہیں ہو رہی تاہم این ایف سی ایوارڈ میں تبدیلی پر غور ہو رہا ہے ، وفاق مالی طور مشکل میں ہے جبکہ صوبوں کے پاس گنجائش موجود ہے ، کوشش کی جائے گی کہ اتفاق رائے سے معاملہ طے کیا جائے ۔