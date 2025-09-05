امریکی وزیرِ خارجہ نے اقوامِ متحدہ کی ڈرگ رپورٹ مسترد کردی
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اقوام متحدہ کی ڈرگ رپورٹ کو سختی سے مسترد کر دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ جنوبی امریکا میں زیادہ تر منشیات کی اسمگلنگ وینزویلا کے بجائے کولمبیا اور ایکواڈور سے ہوتی ہے۔
لاتن ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق مارکو روبیو نے اس رپورٹ کو وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کے خلاف کارروائی نہ کرنے کی وجہ کے طور پر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔
ایکواڈور کی وزیر خارجہ گیبریلا سومرفیلڈ کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کے دوران مارکو روبیو نے ایک صحافی کے سوال پر کہا کہ وینزویلا سے صرف 5 فیصد منشیات کی اسمگلنگ ہوتی ہے، جبکہ کولمبیا اور ایکواڈور سے یہ شرح 87 فیصد ہے۔
امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ مجھے پرواہ نہیں کہ اقوام متحدہ کیا کہتی ہے۔ اقوام متحدہ کے حکام کو منشیات اسمگلنگ سے متعلق کچھ نہیں پتہ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔
میکسیکو میں روبیو نے بدھ کے روز مزید کہا کہ ایک منشیات بردار بحری جہاز کو پکڑنے کے بجائے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تباہ کرنے کا حکم دیا تھا۔
مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ وینزویلا کے صدر نکولس امریکی عدالت میں منشیات اسمگلنگ کے ملزم ہیں اور وہ امریکا میں اشتہاری مجرم بھی ہیں۔
امریکی وزیر خارجہ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ امریکا کی مکمل طاقت اور قوت استعمال کریں گے تاکہ ان منشیات فروش کارٹیلوں کو ختم کیا جا سکے، چاہے وہ کہیں سے بھی کام کر رہے ہوں اور چاہے وہ کتنے ہی عرصے سے بلاخوف کارروائیاں کر رہے ہوں۔
اسی روز امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ نے بھی وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو براہ راست خبردار کیا کہ انہیں اب فکر مند ہونا چاہئیے۔