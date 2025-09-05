پنجاب میں 6 سے 9 ستمبر کے دوران طوفانی بارشوں کا امکان، پی ڈی ایم اے کا الرٹ
پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مون سون بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے، پنجاب کے بالائی علاقوں میں شدید بارشوں کے باعث دریاؤں میں طغیانی کی صورتحال ہے۔
صوبائی ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی (پی ڈی ایم اے) پنجاب کے مطابق چھ سے نو ستمبر تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مون سون بارشوں کی پیشگوئی ہے۔ بارشوں اور بھارتی آبی جارحیت کے باعث دریاؤں میں پانی کا بہاؤ تیز ہے۔
پانی کی آمد واخراج کے اعداد وشمار
پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے چناب، مرالہ مقام پر پانی کا بہاؤ 1 لاکھ 15 ہزار کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے، دریائے چناب خانکی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2 لاکھ 5 ہزار کیوسک ہے، قادر آباد کے مقام پر 2 لاکھ 66 ہزار کیوسک ہے اور ہیڈ تریموں کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3 لاکھ 31 ہزار کیوسک ہے۔
پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے راوی جسڑ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 73 ہزار کیوسک ہے، شاہدرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1 لاکھ 12 ہزار، سائفن کے مقام پر 1 لاکھ 14 ہزار، بلوکی ہیڈ ورکس پر 1 لاکھ 44 ہزار اور ہیڈ سدھنائی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1 لاکھ 22 ہزار کیوسک ہے۔
ترجمان پی ڈی ایم اے نے بتایا کہ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3 لاکھ 19 ہزار کیوسک ہے۔ ہیڈ سلیمانکی کے مقام پہ پانی کا بہاؤ 1 لاکھ 42 ہزار کیوسک ہے، جبکہ پنجند ہیڈورکس پر پانی کا بہاؤ 3 لاکھ 10 ہزار کیوسک ہے۔
دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کے باعث شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور سیرو تفریح کیلئے دریاؤں کا رُخ کرنے، ماہی گیری اور دیگر سرگرمیوں سے دور رہنے کی اپیل کی گئی ہے۔