امریکا سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان کی پہلی پرواز پاکستان پہنچ گئی
امریکا سے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے آرمی سینٹرل کمانڈ کے ذریعے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی سامان کے ساتھ پہلی پرواز پاکستان پہنچ گئی ہے۔
آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ امریکی ناظم الامور اور کمانڈر آرمی سنٹرل کمانڈ امدادی سامان کی وصولی کے موقع پر موجود تھے۔انہوں نے باضابطہ طور پر سامان پاک فوج کے حوالے کیا۔
امدادی سامان پاک فوج کے فلڈ ریلیف کیمپس میں منتقل کر کے سیلاب متاثرین تک پہنچایا جائے گا۔ مجموعی طور پر 6 پروازیں پاکستان پہنچیں گی۔
آج پہلی پرواز اسلام آباد پہنچی ہے جس کا استقبال امریکی ناظم الامور اور کمانڈر یو ایس آر سینٹ نے کیا۔
امدادی سامان میں خیمے، پانی نکالنے کے پمپ اور جنریٹر شامل ہیں۔
آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ پاکستانی حکومت اور عوام مشکل کی اس گھڑی میں ساتھ کھڑے ہونے پر امریکی حکومت اور فوج کے شکر گزار ہیں۔