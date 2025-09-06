برازیل کا مستقل رہائشی ویزا کیسے حاصل کرسکتے ہیں؟
برازیل اپنی خوبصورتی اور ثقافتی ورثے کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے، لیکن اب یہ ملک ان لوگوں کے لیے بھی ایک پرکشش منزل بن چکا ہے جو منتقل ہونے کے خواہشمند ہیں۔
این ڈی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق برازیل اب غیر ملکیوں کو مستقل رہائش (Permanent Residency) کی سہولت فراہم کر رہا ہے، جس کے تحت وہ ملک میں غیر معینہ مدت تک رہائش پزیر، ملازمت اور تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔
اگرچہ برازیل کو ایک خوش اخلاق اور مہمان نواز ملک سمجھا جاتا ہے، لیکن بعض شہروں میں رہائش کا خرچ کافی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں اور مطلوبہ شرائط پر پورا اترتے ہیں، تو یہ ایک بہترین موقع ہو سکتا ہے۔
برازیل PR کیا ہے؟
برازیل کا مستقل رہائشی ویزا آپ کو قانونی طور پر ملک میں رہنے، کام کرنے اور تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ مستقل رہائش حاصل کرنے کے چند اہم طریقے درج ذیل ہیں۔
کاروبار یا جائیداد میں سرمایہ کاری برازیل میں مستقل رہائش حاصل کرنے کا ایک عام ذریعہ ہے۔
ماہرانہ ملازمت حاصل کرنا اور اسپانسرشپ کا حصول عارضی ویزے کی راہ ہموار کرتا ہے، جو بعد میں مستقل ویزا میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
برازیلین شہری سے شادی کرنا یا برازیلین بچہ ہونا بھی مستقل رہائش فراہم کرسکتی ہے۔
ریٹائرڈ افراد دو سال کی رہائش کے بعد مخصوص شرائط پوری کر کے مستقل رہائش کے اہل ہو سکتے ہیں۔
دو ہزار امریکی ڈالر ماہانہ آمدن (تقریباً پانچ لاکھ 67 ہزار 8 سو پاکستانی) رکھنے والے افراد دو سال کے عارضی رہائشی پرمٹ کے اہل ہوتے ہیں، جو بعد میں مستقل پرمٹ میں بدلا جا سکتا ہے۔
2024 سے برازیل کی تسلیم شدہ یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل اور مقامی ملازمت رکھنے والے افراد دو سالہ پرمٹ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، جو PR کے حصول میں مدد دیتا ہے۔
یہ تمام راستے شہریت کی ضمانت نہیں دیتے، تاہم شہریت کے لیے یہ پہلا قدم ضرور ہیں۔
کون سے افراد اہل ہوسکتے ہیں؟
برازیل کا مستقل رہائشی ویزا حاصل کرنے کے لیے درج ذیل شرائط پوری کرنا ضروری ہیں۔
جائیداد میں سات لاکھ برازیلین (تقریباً تین کروڑ 66 لاکھ 79 ہزار پاکستانی) یا کاروبار میں پانچ لاکھ برازیلین (تقریباً دو کروڑ 61 لاکھ 99 ہزار پاکستانی) کی سرمایہ کاری کی ہو۔
سرمایہ کاری کو مستقل رہائش کے دوران برقرار رکھنا ضروری ہے۔ آپ ماہر، ہنر مند فرد ہوں جیسے سائنسدان، محقق، پروفیسر وغیرہ۔
سرمایہ کاری کا منصوبہ، فنڈز کا ثبوت اور دیگر دستاویزات فراہم کرنا مستقل رہائش کے لیے شرائط میں شامل ہیں۔
برازیلی کمپنی کے ساتھ روزگار کا معاہدہ کرنا اور کم از کم 2 سے 4 سال تک اس حیثیت کو برقرار رکھنا بھی ضروری ہے۔
ریٹائرمنٹ اسکیم کے تحت درخواست دینے والے افراد کو مستقل پنشن کی آمدنی دکھانا ہو گی۔
عمومی شرائط
برازیل میں مستقل رہائش حاصل کرنے کے لیے عمومی شرائط میں درست پاسپورٹ، پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ (جس میں یہ ظاہر ہو کہ آپ کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے)، برازیل میں قانونی داخلے اور قیام کا ثبوت شامل ہے۔
اس کے علاوہ ملازمت، سرمایہ کاری، خاندانی تعلق یا دیگر جواز فراہم کرنے والے دستاویزات اور ساتھ ہی مستقل رہائش برقرار رکھنے کے لیے دو سال سے زائد عرصے تک مسلسل برازیل سے غیر حاضر نہیں ہونا بھی شامل ہے۔
درخواست دینے کا طریقہ
1 متعلقہ ویزا کے حصول کے لیے سرمایہ کاری کریں اور تمام مطلوبہ دستاویزات تیار کریں۔
2 عارضی ویزا کے لیے درخواست فارم اور دیگر دستاویزات مکمل کریں۔
3 درخواست برازیلی قونصل خانے یا اگر برازیل میں موجود ہوں تو فیڈرل پولیس کو جمع کروائیں۔
4 مستقل رہائش کے لیے 100 سے 300 امریکی ڈالر فیس ادا کریں، جس میں رہائشی اجازت نامہ، قومی رجسٹریشن کارڈ وغیرہ شامل ہیں۔
5 تمام دستاویزات اور درخواستیں ڈیجیٹل طریقے سے یا مقررہ وقت پر جمع کروائیں۔
6 منظوری کا انتظار کریں، جس میں عام طور پر 4 سے 6 ماہ لگتے ہیں (مدت مختلف ہو سکتی ہے)۔
7 منظوری کے بعد برازیل میں فیڈرل پولیس کے ساتھ رجسٹریشن کروائیں اور اپنی رہائشی شناختی کارڈ (Resident ID Card) حاصل کریں۔