اتوار, ستمبر 07, 2025  
13 Rabi ul Awal 1447  
جلالپور پیروالا: ریسکیو کشتی الٹنے سے خاتون اور 4 بچے ڈوب کر جاں بحق

کشتی میں 20 افراد سوار تھے، کئی افراد کو بچا لیا گیا، دیگر کی تلاش جاری
مظفرایاز طاہر
اپ ڈیٹ 06 ستمبر 2025 09:41pm
پاکستان

جلالپور پیروالا کے نواحی علاقے وچھہ سندیلہ میں دریائے چناب میں سیلاب زدکان کو لے جانے والی کشتی ڈوب گئی،حادثے کے نتیجے میں خاتون اور 4 بچے جاں بحق ہوگئے۔

ذرائع کے مطابق کشتی میں 20 افراد سوار تھے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ ریسکیو اہلکاروں نے کئی افراد کو ڈوبنے سے بچا لیا، جبکہ دیگر کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔

حادثے میں جاں بحق ہونے والوں میں 70 سالہ بخت سوائی، 6 سالہ فاطمہ، ماہ نور اور ریحان شامل ہیں۔

کشتی سیلاب متاثرین کو محفوظ مقام پر منتقل کر رہی تھی کہ اچانک حادثہ پیش آیا۔ ریسکیو ٹیمیں موقع پر موجود ہیں اور لاپتہ افراد کی تلاش میں مصروف ہیں۔

واقعے کے بعد علاقے میں فضا سوگوار ہے جبکہ انتظامیہ نے امدادی کارروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔

Woman and 4 children drown

after rescue boat

capsizes in Jalalpur Peerwala

