پیر, ستمبر 08, 2025  
14 Rabi ul Awal 1447  
جنوبی افریقا کو بدترین شکست، انگلینڈ کی 342 رنز کی تاریخی فتح

میزبان ٹیم کی جانب سے جارحانہ بیٹنگ کا مظاہرہ، جنوبی افریقی ٹیم صرف 72رنز پر ڈھیر
ویب ڈیسک
اپ ڈیٹ 07 ستمبر 2025 11:22pm
انگلینڈ نے جنوبی افریقا کو تیسرے اور آخری ون ڈے میں 342 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دے کر ون ڈے کرکٹ کی تاریخ کی سب سے بڑی فتح اپنے نام کر لی۔

انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پانچ وکٹوں کے نقصان پر 414 رنز کا پہاڑ کھڑا کیا۔ میزبان ٹیم کی جانب سے جارحانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا گیا، جس نے جنوبی افریقی باؤلنگ کو بے بس کر کے رکھ دیا۔

جواب میں پروٹیز ٹیم صرف 72 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ انگلش فاسٹ باؤلر جوفرا آرچر نے تباہ کن باؤلنگ کرتے ہوئے 4 وکٹیں حاصل کیں، جبکہ اسپنر عادل رشید نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین واپس بھیجا۔

یہ شکست جنوبی افریقا کی ون ڈے تاریخ کی سب سے بڑی مارجن سے ہار ہے۔ اس کے باوجود پروٹیز نے تین میچوں کی سیریز 1-2 سے اپنے نام کی، کیونکہ ابتدائی دو میچوں میں انہوں نے فتح حاصل کی تھی۔

انگلینڈ کی شاندار کارکردگی نے شائقین کو خوب محظوظ کیا، تاہم یہ فتح بھی سیریز نہ جیت سکنے کا غم کم نہ کر سکی۔

