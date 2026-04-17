امریکی ناکہ بندی: پاکستانی تیل بردار ٹینکر ’شالامار‘ آبنائے ہرمز سے نکل گیا
پاکستانی پرچم بردار آئل ٹینکر’شالامار‘ متحدہ عرب امارات سے خام تیل لے کر آبنائے ہرمز کے راستے خلیج سے باہر نکل گیا ہے۔
شپنگ ڈیٹا کے مطابق ٹینکر اب کراچی کی جانب روانہ ہے جہاں 19 اپریل کو اس کا کارگو اتارے جانے کا امکان ہے۔
شپنگ ڈیٹا فراہم کرنے والی کمپنیوں کپلر اور ایل ایس ای جی کے مطابق پاکستانی پرچم بردار ٹینکر’شالامار‘ نے خلیج سے آبنائے ہرمز کے راستے باہر نکلتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھا ہے۔
ڈیٹا کے مطابق یہ ٹینکر متحدہ عرب امارات کے ابو ظہبی سے تعلق رکھنے والا تقریباً 4 لاکھ 40 ہزار بیرل خام تیل لے کر روانہ ہوا ہے، جو ’ڈاس بلینڈ‘ خام تیل بتایا جاتا ہے۔
اطلاعات کے مطابق یہ تیل پہلے ہی اس ہفتے کے آغاز میں لوڈ کیا گیا تھا۔ ٹینکر اس وقت کراچی کی بندرگاہ کی طرف بڑھ رہا ہے، جہاں 19 اپریل کو اس کے پہنچنے اور کارگو اتارنے کی توقع ظاہر کی گئی ہے۔
پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن، جو اس ٹینکر کا انتظام سنبھالتی ہے، نے اس حوالے سے فوری طور پر کسی ردعمل کا اظہار نہیں کیا۔
رپورٹس کے مطابق ’شالامار‘ الامار‘ ان دو پاکستانی ٹینکروں میں سے ایک ہے جو اتوار کے روز آبنائے ہرمز میں داخل ہوئے تھے تاکہ خام تیل اور دیگر آئل مصنوعات لوڈ کی جا سکیں۔
پاکستان کے وزیرِ پیٹرولیم نے بدھ کے روز تصدیق کی تھی کہ شالامار نے متحدہ عرب امارات کے ADNOC ٹرمینل سے خام تیل حاصل کیا ہے۔
دوسری جانب خطے میں امریکی پابندیوں کے باعث بحری ٹریفک متاثر ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔