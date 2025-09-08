کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش، نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ

کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش، نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ
کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے، موسلا دھا ر بارش کے پیش نظر کراچی کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے جب کہ محکمہ موسمیات نے اگلے 2 روز میں مزید موسلادھار بارشوں کا امکان ظاہر کردیا۔
کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے سے بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے، صدر، آئی آئی چندریگر روڈ، شاہراہ فیصل سمیت مختلف علاقوں میں بادل برسے۔
ڈیفنس، قیوم آباد، کورنگی روڈ، برنس روڈ، ایم اے جناح روڈ پر بھی بوندا باندی ہوئی۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی روڈ، گلشن اقبال، محمود آباد، منظورکالونی، بلوچ کالونی اور اطراف میں بھی باران رحمت کا نزول ہوا ۔ بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونا شروع ہوگیا۔
محکمہ موسمیات نے کراچی میں 2 روز تک گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان ظاہر کیا ہے، موسلا دھا ر بارش کے پیش نظر کراچی کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔
کراچی کا موجودہ درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ہے جب کہ ہوا میں نمی کا تناسب 92 فیصد ہے، مغرب سے ہوائیں 11کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ شہر میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرات 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔
دوسری جانب سندھ کے مختلف علاقوں میں رات گئے گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے۔ لاڑکانہ، حیدر آباد، سجاول، ٹھھٹہ، سکھر، اوباڑو، ڈہرکی، میرپورماتھیلو اور نوشہرو فیروز سمیت مختلف شہروں میں تیز بارش ہوئی، جس کے باعث موسم خوشگوار ہوگیا۔
بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آگئے اور سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ بارش کے باعث مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل ہے۔
محکمہ موسمیات نے اگلے 2 روز میں مزید موسلادھار بارشوں کا امکان ظاہر کردیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 10 ستمبر تک تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپور خاص،سانگھڑ، خیر پور اور شہید بے نظیرآباد سمیت مختلف شہروں میں موسلادھار بارشوں کا امکان ہے۔
اگلے 24 گھنٹوں کے دوران لاہور، راولپنڈی، گجرات سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں مزید بارشوں کا امکان ہے، بہاولپور، بہاولنگر، راجن پور، خان پور، مظفر گڑھ، ڈیرا غازی خان میں بھی تیز بارش متوقع ہیں۔ پی ڈی ایم اے نے بڑے شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کردیا۔
حکام نے بتایا کہ پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بارشوں سے صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔