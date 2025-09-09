نیو کراچی میں آتشزدگی کے باعث فیکٹری منہدم، ملبے تلے ریسکیو اہلکاروں کے دبے ہونے کا خدشہ
کراچی کے علاقے نیو کراچی میں آگ سے متاثرہ فیکٹری منہدم ہوگئی ہے، عمارت کے ملبے تلے ریسکیو اہلکاروں کے دبے ہونے کا خدشہ ہے، عمارت گرتے ہی زوردار دھماکا ہوا ہے۔
ذرائع کے مطابق کراچی کے علاقے نیوکراچی سیکٹر ایٹ اے میں گارمنٹس فیکٹری میں آتشزدگی کا واقعہ پیش آیا ہے جس کے بعد فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔
فیکٹری کی عمارت گرتے ہی زور دار دھماکا ہوا جس کے باعث نجی ٹی کا کیمرہ مین اور 6 فائر فائٹرز زخمی ہوگئے ہیں۔
ذرائع نے بتایا کہ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں واقع تین منزلہ الزیب نامی فیکٹری کے گراونڈ فلور پر صبح سات بجے آگ لگی تھی۔
فائر بریگیڈ کے مطابق ابتدائی طور پر دو گاڑیاں بھیجی گئی تھیں لیکن آگ کی شدت بڑھنے پر مزید گاڑیاں طلب کی گئیں۔ مجموعی طور پر 15 فائر ٹینڈر اور اسنارکل آگ پر قابو پانے کی کوشش کررہی ہیں جبکہ آپریشن کے دوران ایک فائر فائٹر زخمی بھی ہوا ہے۔
فائر بریگیڈ کے مطابق پانی اور فوم کی مدد سے آگ پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔