دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند؛ نوشہرو فیروز میں کئی بستیاں زیرِ آب، علاقہ مکین نقل مکانی پر مجبور
دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے پر نوشہرو فیروز میں سیلابی صورتحال پیدا ہوگئی ہے جس کے باعث کئی بستیاں پانی سے زیر آب آگئی ہیں جبکہ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے لگے ہیں۔
محکمہ آبپاشی کے مطابق نوشہرو فیروز سے 3 لاکھ کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔
کشمور میں سیلابی صورت حال برقرار ہے۔ پنجند کے مقام پر پانی کی سطح 6 لاکھ 65 ہزار 576 کیوسک ہے۔ گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔
گڈو بیراج پر اپ اسٹریم میں پانی کی سطح 5 لاکھ 12 ہزار 662 کیوسک ہے۔
پنجاب میں سیلاب کی صورتحال
پنجاب کے تینوں دریاؤں کے گرد رہنے والی آبادیوں کو سیلاب کے باعث مشکلات درپیش ہیں۔ شمالی پنجاب کے اضلاع سیالکوٹ، لاہور، گوجرانوالہ، فیصل آباد، وزیرآباد، شیخوپورہ، قصور سمیت متعدد علاقوں سے پانی کلئیر ہوچکا ہے۔
لیکن جنوبی پنجاب کے بیشتر اضلاع اب بھی سیلابی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ملتان، وہاڑی ،مظفرگڑھ، راجن پور، لودھراں، لیہ، خانیوال، بہاولپور اور بہاولنگر کے بیشتر علاقوں میں پانی جمع ہے، جس کے باعث ریلیف کیمپس میں متاثرین کی رہائش اور کھانے پینے کے انتظامات کیے گئے ہیں۔
وہیں ملتان پر سیلابی خطرات کے منڈلاتے بادل چھٹ گئے ہیں جس کے باعث حفاظتی بندوں پر پانی کی سطح میں کمی ہونے لگی ہے۔ سیلاب کے باعث 100 سے زائد موضاجات اور بستیاں متاثر ہوئیں جو تاحال زیرِ آب ہیں۔
شجاع آباد دریا چناب میں حفاظتی بند پر 100 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا آس پاس کی آبادیاں زیر آب آکئیں، لوگوں کی بڑی آبادی نقل مکانی پر مجبور ہے۔
مظفرگڑھ دریائے چناب میں دوسرے روز بھی پانی کی سطح میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جوانہ بنگلہ سے لے کر شیر شاہ کے مقام پر سیلاب متاثرہ علاقوں میں پانی کی کمی واقع ہوئی ہے۔
قصور گنڈا سنگھ کے مقام پر دریائے ستلج میں پانی سطح کم ہونے لگی ہے، جس کے بعد اونچے درجے کا سیلاب نچلے درجے میں بدل گیا ہے۔
علی پور میں دریائے ستلج، راوی اور چناب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ عظمت پور ،بیٹ ملانوالی ،اور چوکی گبول میں تاحال لوگ سیلابی پانی میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی ہیں، انتظامیہ کی جانب سے ریسکیو کا عمل سست روی کا شکار ہے۔