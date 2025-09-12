لائیو ٹی وی  
جمعہ, ستمبر 12, 2025  
19 Rabi ul Awal 1447  
پاکستان میں سونا پھر ہزاروں روپے مہنگا، فی تولہ قیمت کتنا اضافہ ہوا؟

عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا 27 ڈالر مہنگا ہوکر 3645 ڈالر کا ہوگیا
syed-safdar-abbas سید صفدر عباس
شائع 12 ستمبر 2025 09:55pm
کاروبار

عالمی و مقامی گولڈ مارکیٹس میں ایک دن کے وقفے کے بعد سونا پھر مہنگا ہوگیا۔

آل پاکستان جیمز اینڈ جیولر ایسوسی ایشن کے مطابق ملک بھر میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 2500 روپے کا اضافہ ہوا ہے جس کے بعد سونے کی فی تولہ قیمت 3لاکھ 86 ہزار 500 روپے ہوگئی ہے۔

10گرام سونےکی قیمت 2143 روپےبڑھ کر 331361 روپےہوگئی۔

عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا 27 ڈالر مہنگا ہوکر 3645 ڈالر کا ہوگیا۔

پرسوں 24 کیرٹ فی تولہ سونے کی قیمت 388100 روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچی تھی۔

