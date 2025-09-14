لائیو ٹی وی  
اتوار, ستمبر 14, 2025  
20 Rabi ul Awal 1447  
لاہور میں مضرِ صحت دہی بڑے کھانے سے 2 افراد جاں بحق، ایک کی حالت تشویشناک

واقعہ کی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ ذرائع
شائع 14 ستمبر 2025 10:20am
لاہور کے علاقے ہنجروال میں مضرِ صحت دہی بڑے کھانے سے دو افراد جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ ایک کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔

ذرائع کے مطابق واقعہ کی اطلاع ملنے پر پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی اور لاشوں کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ہے۔

پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 56 سالہ محمد اشرف اور 30 سالہ محمد سجاد شامل ہیں جبکہ 24 سالہ علی شیر کی طبیعت ناساز ہے اور وہ اسپتال میں وینٹی لیٹر پر زیرِعلاج ہیں۔

پولیس کا کہنا تھا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد قانونی کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔

