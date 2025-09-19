کون سا اداکار شاہ رخ خان کو پیچھے چھوڑ کر نمبر ون بن گیا؟ اورمیکس میڈیا کی ٹاپ 10 اداکاروں کی فہرست جاری
بھارتی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی معروف ریسرچ کمپنی اورمیکس میڈیا نے اگست 2025 کے لیے سب سے زیادہ مقبول 10 اداکاروں کی فہرست جاری کردی ہے۔
خلاف توقع بالی وڈ کنگ شاہ رخ خان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ساوتھ انڈین سپر اسٹار پربھاس نے پہلی پوزیشن اپنے نام کرلی ہے۔
ہندوستان ڈاٹ کام کے مطابق اس بار فہرست میں ساوتھ انڈین اداکاروں کی غالب موجودگی دیکھنے کو ملی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کون سا اداکار پہلی پوزیشن پر پہنچا اور کون اس فہرست کے آخری نمبر پر ہے۔
ٹاپ 10 مقبول ترین اداکار (اگست 2025)
پربھاس
اورمیکس میڈیا کی رپورٹ کے مطابق، ’باہوبلی‘ فیم ساوتھ سپر اسٹار پربھاس نے نمبر ون کی پوزیشن حاصل کرلی ہے۔ ’باہوبلی‘ فیم سپر اسٹار پربھاس نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ ان کی مقبولیت اب صرف ساوتھ تک محدود نہیں رہی بلکہ پورے بھارت میں ان کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔
تھلاپتی وجے
ساوتھ کے ایک اور چہیتے اداکار، مسلسل دوسرے مہینے بھی دوسری پوزیشن پر قابض ہیں۔
اجیت کمار
تجربہ کار اداکار اجیت کمار نے فہرست میں تیسری پوزیشن حاصل کرکے سب کو حیران کر دیا ہے۔ شاہ رخ خان کی پوزیشن اجیت کمار کے بعد برقرار رکھی گئی ہے۔
شاہ رخ خان
بالی وڈ کے بادشاہ اس بار چوتھے نمبر پر آگئے ہیں، جو مداحوں کے لیے کسی حد تک غیر متوقع ہے۔
جونیئر این ٹی آر
’آر آر آر‘ فیم اسٹار پانچویں نمبر پر ہیں اور ان کی فین فالوئنگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔
اللو ارجن
’پشپا 2‘ کے اداکار چھٹے نمبر پر پہنچ چکے ہیں۔
مہیش بابو
اس بار ساتویں پوزیشن پر ہیں اور ساوتھ انڈسٹری میں مسلسل اپنا مقام برقرار رکھے ہوئے ہیں۔
رجنی کانت
حالیہ فلم ’قلی‘ کے بعد رجنی کانت آٹھویں نمبر پر جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔
سلمان خان
بالی وڈ کے دبنگ خان نویں نمبر پر موجود ہیں۔
اکشے کمار
بالی وڈ کے کھلاڑی اسٹار اس بار دسویں پوزیشن پر ہیں۔
فہرست میں واضح طور پر ساوتھ انڈین اداکاروں کا غلبہ نظر آرہا ہے۔ دس میں سے سات پوزیشنیں ساوتھ کے اسٹارز کے پاس ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت میں فلم انڈسٹری کا پاور سینٹر تیزی سے جنوبی ریاستوں کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔
شاہ رخ خان کے مداح ان کے ٹاپ تھری سے باہر آنے پر حیران دکھائی دیے، جبکہ پربھاس کے چاہنے والوں نے سوشل میڈیا پر ان کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پربھاس کی آنے والی فلمیں ان کی مقبولیت کو مزید بڑھا سکتی ہیں۔