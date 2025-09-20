’مجھے کم کیوں دیے؟‘ گول گپے والے سے جھگڑے پر خاتون نے سڑک پر دھرنا دے دیا
بھارت میں ایک خاتون نے اس وقت سڑک بلاک کر دی جب گلی کے گول گپے فروش نے انہیں وعدے کے مطابق گول گپے نہیں دیے۔
عام طور پر شہروں میں ٹریفک کی رکاوٹیں جلوس، سیاسی ریلیاں یا مون سون کی بارش کی وجہ سے ہوتی ہیں، لیکن گجرات میں اس ہفتے رکاوٹ کی وجہ کچھ اور ہی تھی ”گول گپے“
خاتون کے مطابق، گول گپے بیچنے والے نے انہیں 20 روپے کے بدلے صرف چار گول گپے دیے، جب کہ وہ چھ مانگ رہی تھیں۔ غصے میں آ کر خاتون نے سڑک کے بیچ میں بیٹھ کر احتجاج شروع کر دیا اور اس وقت تک ہلنے سے انکار کر دیا جب تک اسے اپنے مطالبے کے مطابق دو اضافی گول گپے نہ مل جائیں۔
سڑک پر موجود لوگوں اور موٹرسائیکل سواروں نے اس غیر معمولی احتجاج کو ویڈیو میں قید کر لیا۔ کچھ ہی دیر میں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے تاکہ اس مناظر کو اپنے فونز میں ریکارڈ کریں۔
جب پولیس پہنچی تو صورتحال مزید ڈرامائی ہو گئی۔ خاتون نے آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ انصاف کے طور پر اسے چھ گول گپے ملیں، کم نہیں۔ چند گھنٹوں تک ٹریفک گول گپوں کے تنازع کی نذر رہی۔
آخر کار، پولیس نے خاتون کو سڑک سے ہٹایا اور ٹریفک معمول پر لائی۔ تاہم، یہ واضح نہیں ہے کہ آیا خاتون کو ان کے گمشدہ دو گول گپے ملے یا نہیں۔
واقعے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں۔ صارفین نے اس پر مزاح اور حیرت آمیز تبصرے کیے، کچھ نے کہا کہ یہ چھوٹے گول گپے کے لیے غیر معمولی احتجاج ہے، جبکہ کچھ لوگوں نے خاتون کی جرات کو سراہا کہ وہ اپنے حق کے لیے سڑک پر بیٹھ گئیں۔
یاد رہے کہ گول گپے محض ایک سٹریٹ فوڈ نہیں، بلکہ نوجوانوں اور شہریوں کے لیے پسندیدہ لذیذ تجربہ ہیں۔