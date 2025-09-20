وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے اپنی بیٹی کو ایچ پی وی ویکسین لگوا لی
وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے اپنی اکلوتی بیٹی کو سرویکل کینسر (ایچ پی وی) سے بچاؤ کی ویکسین لگوائی اور اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس ویکسین کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔
وزیر صحت نے کہا کہ جس طرح اپنی بیٹی عزیز ہے، اسی طرح مجھے قوم کی بیٹیاں بھی عزیز ہیں۔ دنیا کے 150 ممالک میں یہ ویکسی نیشن ہوچکی ہے اور پاکستان 151واں ملک ہے جہاں یہ ویکسین فراہم کی جا رہی ہے۔
مصطفیٰ کمال نے کہا کہ منفی باتیں کرنے والے اپنی اصلاح کریں اور قوم کو گمراہ نہ کریں۔ احتیاط ہمیشہ علاج سے بہتر ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی قوم کو بیماریوں سے بچائیں۔
وفاقی وزیر صحت نے کہا کہ میری فیملی کبھی کیمروں کے سامنے نہیں آئی، لیکن میں نے خود اپنی بیٹی کو کہا کہ وہ یہ ویکسین لگوائے۔ آج میں اپنی بیٹی کو خود لے کر آیا ہوں کیونکہ وہ میری اکلوتی بیٹی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ قوم کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ویکسین تحفظ کے لیے ہے، اس پر پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے۔