ہفتہ, ستمبر 20, 2025  
26 Rabi ul Awal 1447  
وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے اپنی بیٹی کو ایچ پی وی ویکسین لگوا لی

قوم کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ویکسین تحفظ کے لیے ہے، اس پر پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے، مصطفیٰ کمال
حمنہ نثار
شائع 20 ستمبر 2025 02:56pm
لائف اسٹائل
اسکرین گریب
اسکرین گریب

وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے اپنی اکلوتی بیٹی کو سرویکل کینسر (ایچ پی وی) سے بچاؤ کی ویکسین لگوائی اور اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس ویکسین کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔

وزیر صحت نے کہا کہ جس طرح اپنی بیٹی عزیز ہے، اسی طرح مجھے قوم کی بیٹیاں بھی عزیز ہیں۔ دنیا کے 150 ممالک میں یہ ویکسی نیشن ہوچکی ہے اور پاکستان 151واں ملک ہے جہاں یہ ویکسین فراہم کی جا رہی ہے۔

مصطفیٰ کمال نے کہا کہ منفی باتیں کرنے والے اپنی اصلاح کریں اور قوم کو گمراہ نہ کریں۔ احتیاط ہمیشہ علاج سے بہتر ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی قوم کو بیماریوں سے بچائیں۔

وفاقی وزیر صحت نے کہا کہ میری فیملی کبھی کیمروں کے سامنے نہیں آئی، لیکن میں نے خود اپنی بیٹی کو کہا کہ وہ یہ ویکسین لگوائے۔ آج میں اپنی بیٹی کو خود لے کر آیا ہوں کیونکہ وہ میری اکلوتی بیٹی ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ قوم کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ویکسین تحفظ کے لیے ہے، اس پر پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے۔

