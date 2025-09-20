حافظ آباد میں نجی اکیڈمی کی چھت گرنے سے بچوں اور خاتون سمیت 7 افراد جاں بحق
دو بھائیوں سمیت پانچ بچے اور خاتون شامل۔۔ بچوں کی عمریں پانچ سے دس سال کے درمیان ہیں
حافظ آباد کی تحصیل پنڈی بھٹیاں کے علاقے سکھیکی میں نجی اکیڈمی کی چھت گرنے سے پانچ بچوں اور ایک خاتون سمیت سات افراد جاں بحق ہو گئے۔
ریسکیو حکام کے مطابق حادثے کے وقت تمام بچے کمرے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ اچانک چھت منہدم ہوگئی۔
جاں بحق بچوں میں دو سگے بھائی عبدالرحمان اور عمر جبکہ روہان، ریحان اور صبیحہ فاطمہ شامل ہیں۔
جاں بحق خاتون کی شناخت سرور بی بی اور مرد کی شناخت عمران کے نام سے ہوئی ہے۔ ایک زخمی بچے برہان کو اسپتال میں طبی امداد دی جارہی ہے۔
تمام بچوں کی عمریں پانچ سے دس سال کے درمیان تھیں۔
ریسکیو آپریشن مکمل ہونے کے بعد ڈپٹی کمشنر حافظ آباد نے جائے وقوعہ کا معائنہ کیا اور تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
Hafizabad accident
