بھارتی فوج کی جگ ہنسائی، خاتون بینکر نے مقروض بھارتی فوجی کو کھری کھری سنادی
بھارت میں قرض واپسی کے لیے بینک کے لیے کام کرنے والی خاتون نے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا، مقروض فوجی اہلکار کے ساتھ غلیظ زبان میں گفتگو کی آڈیو وائرل ہو گئی۔
بھارتی میڈیا کے مطابق بینک سے مبینہ منسلک خاتون انو رادھا نے نیم فوجی دستے کے مقروض اہلکار کو انتہائی غلیظ زبان میں باتیں سُناتے ہوئے کہا تم جاہل ہو، پڑھے لکھے ہوتے توسرحد پرنہ بھیجے جاتے، دوسروں کا مال ہڑپ نہ کرو، اسی لیے تمھارے بچے معذور پیدا ہوتے ہیں۔
خاتون بینکر نے اہلکار سے کہا کہ اگر تم پڑھے لکھے ہوتے تو کسی اچھی کمپنی میں کام کرتے، اہلکار کے بات کرنے پر خاتون بولی کہ تم مجھے کیا سبق سکھاؤ گے، میری فیملی کا تعلق بھی فوج سے ہے، تم قرض پہ جی رہے ہو اور مجھے سکھاؤ گے۔
آڈیو سوشل میڈیا پروائرل ہونے پر بعض افراد نے دعویٰ کیا ہےکہ خاتون کا تعلق بھارت کے بینک سے ہے، بینک نے وضاحت دی کہ خاتون اس کی ملازمہ نہیں تاہم لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر وہ بینک کی ملازمہ نہیں تو اس تک بینک کا ڈیٹا پہنچا کیسے؟
خاتون کی بات سے پوری بھارتی فوج کی جگ ہنسائی اور بینکوں کا اصل روپ سامنے آیا تو خاتون کی معافی کی آڈیو جاری کی گئی۔
خاتون التجا کر رہی ہے کہ اسے آڈیو اور ویڈیو کالز اور گندے میسیج نہ بھیجے جائیں۔