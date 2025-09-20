لائیو ٹی وی  
بھارتی فوج کی جگ ہنسائی، خاتون بینکر نے مقروض بھارتی فوجی کو کھری کھری سنادی

قرض کی ادائیگی پر تلخ کلامی، فوجی کو "گنوار" کہنے والی ملازمہ انورادھا نے معافی مانگ لی، بینک کا بھی اظہارِ افسوس
20 ستمبر 2025
بھارت میں قرض واپسی کے لیے بینک کے لیے کام کرنے والی خاتون نے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا، مقروض فوجی اہلکار کے ساتھ غلیظ زبان میں گفتگو کی آڈیو وائرل ہو گئی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق بینک سے مبینہ منسلک خاتون انو رادھا نے نیم فوجی دستے کے مقروض اہلکار کو انتہائی غلیظ زبان میں باتیں سُناتے ہوئے کہا تم جاہل ہو، پڑھے لکھے ہوتے توسرحد پرنہ بھیجے جاتے، دوسروں کا مال ہڑپ نہ کرو، اسی لیے تمھارے بچے معذور پیدا ہوتے ہیں۔

خاتون بینکر نے اہلکار سے کہا کہ اگر تم پڑھے لکھے ہوتے تو کسی اچھی کمپنی میں کام کرتے، اہلکار کے بات کرنے پر خاتون بولی کہ تم مجھے کیا سبق سکھاؤ گے، میری فیملی کا تعلق بھی فوج سے ہے، تم قرض پہ جی رہے ہو اور مجھے سکھاؤ گے۔

آڈیو سوشل میڈیا پروائرل ہونے پر بعض افراد نے دعویٰ کیا ہےکہ خاتون کا تعلق بھارت کے بینک سے ہے، بینک نے وضاحت دی کہ خاتون اس کی ملازمہ نہیں تاہم لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر وہ بینک کی ملازمہ نہیں تو اس تک بینک کا ڈیٹا پہنچا کیسے؟

خاتون کی بات سے پوری بھارتی فوج کی جگ ہنسائی اور بینکوں کا اصل روپ سامنے آیا تو خاتون کی معافی کی آڈیو جاری کی گئی۔

خاتون التجا کر رہی ہے کہ اسے آڈیو اور ویڈیو کالز اور گندے میسیج نہ بھیجے جائیں۔

