جمعہ, ستمبر 26, 2025  
02 Rabi Al-Akhar 1447  
سندھ کابینہ میں متوقع تبدیلیاں، سعید غنی اور نجمی عالم کے قلمدان تبدیل کرنے کا فیصلہ

گورنر ہاؤس کراچی میں حلف برداری کی تقریب شام 4 بجے منعقد ہوگی۔
اقتدار انور
شائع 26 ستمبر 2025 12:31pm
پاکستان
فائل فوٹو
سندھ کابینہ میں اہم تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ سندھ حکومت نے دو سینئر وزرا کے قلمدان تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔

صوبائی حکومت کے ذرائع کے مطابق سعید غنی سے بلدیات کا قلمدان واپس لے لیا جائے گا جبکہ نجمی عالم سے مشیرِ کچی آبادی کا قلمدان واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

AAJ News Whatsapp

ذرائع کے مطابق تبدیلی کے بعد ناصر شاہ کو وزیرِ بلدیات کا قلمدان سونپا جائے گا اور سعید غنی وزیرِ کچی آبادی ہوں گے۔ اسماعیل راہو کابینہ میں شامل کیے جائیں گے اور آج بطور وزیر حلف اٹھائیں گے۔

گورنر ہاؤس کراچی میں حلف برداری کی تقریب شام 4 بجے منعقد ہوگی۔

