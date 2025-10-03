دو سال سے ’مردہ‘ قرار دی گئی دُلہن زندہ نکلی
بھارتی ریاست اترپردیش کے ضلع اورئیہ میں دو سال قبل خاتون کے قتل کا مقدمہ درج کیا گیا تھا، تاہم اب وہ زندہ مل گئی ہیں۔
بھارتی میڈیا کے مطابق خاتون کی گمشدگی کے بعد اس کے اہلِ خانہ نے پہلے لاپتا ہونے کی رپورٹ درج کروائی، مگر بعد میں عدالت کے حکم پر شوہر سمیت 7 افراد کے خلاف قتل برائے جہیز سمیت سنگین دفعات کے تحت مقدمہ قائم کیا گیا۔
پولیس کی اسپیشل آپریشنز گروپ اور سرویلنس ٹیم نے تحقیقات کے دوران خاتون کو زندہ تلاش کر لیا۔
اوریہ کے سرکل آفیسر اشوک کمار سنگھ کے مطابق، خاتون شادی کے ڈیڑھ سال بعد لاپتا ہوئی تھی، اور عدالت کے حکم پر سسرال والوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔
اب پولیس خاتون سے تفتیش کر رہی ہے کہ وہ کہاں اور کیوں غائب رہی، اور سسرالیوں پر عائد الزامات کی حقیقت کیا ہے۔