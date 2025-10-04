لائیو ٹی وی  
اتوار, اکتوبر 05, 2025  
11 Rabi Al-Akhar 1447  
پہلی بیوی کےچھوڑ جانے کے بعد شوہر ہیلی کاپٹر میں دوسری دلہن گھرلے آیا

کامل حسین کی پہلی بیوی زیورات اور رقم لے کر دوست کے ساتھ چلی گئی تھی
ویب ڈیسک
شائع 04 اکتوبر 2025 09:38pm
لائف اسٹائل - دلچسپ

بنگلادیش کے ضلع منشی گنج میں ایک شخص نے منفرد انداز اپناتے ہوئے اپنی دوسری دلہن کو شادی کے بعد ہیلی کاپٹر میں گھر لایا۔

مقامی ذرائع کے مطابق 39 سالہ کامل حسین، جو ایک جائیداد ایجنٹ اور دو بیٹیوں کے والد ہیں، کی پہلی بیوی اگست 2025 میں زیورات اور رقم لے کر اپنے دوست کے ساتھ چلی گئی تھی۔

پہلی شادی کے خاتمے کے بعد کامل نے اپنی دیرینہ دوست اور پڑوسن 24 سالہ نوپور اختر سے شادی کی، اور اپنی دلہن کو ہیلی کاپٹر میں گھر لانے کا خواب پورا کیا۔

ہیلی کاپٹر کے ذریعے دلہن کی آمد سے پورا گاؤں جمع ہوگیا، لوگ خوشی اور حیرت سے یہ منظر دیکھتے رہے۔

کامل حسین کا کہنا تھا کہ وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز خوشگوار انداز میں کرنا چاہتے تھے اور نوپور کی محبت اور حمایت ان کے لیے بہت قیمتی ہے۔

