قطر پر اسرائیلی حملے میں محفوظ رہنے والے حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیہ منظر عام پر آگئے

خلیل الحیہ نے قطری چینل العربی کو دیے گئے انٹرویو میں خلیل الحیہ نے بیٹے اور چیف آف اسٹاف کی شہادت کا ذکر کیا
ویب ڈیسک
شائع 05 اکتوبر 2025 03:31pm
دنیا

قطر پر اسرائیلی حملے میں محفوظ رہنے والے حماس کے سینئر رہنما اور جنگ بندی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ خلیل الحیہ منظرعام پر آگئے ہیں۔

اتوار کو قطری ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی ایک نئی ویڈیو میں حماس کے سینئر عہدیدار خلیل الحیہ، گزشتہ ماہ دوحہ میں اسرائیلی فضائی حملے کے بعد پہلی بار دکھائی دیے ہیں۔

خلیل الحیہ نے قطری چینل العربی کو دیے گئے انٹرویو میں خلیل الحیہ نے بیٹے اور چیف آف اسٹاف کی شہادت کا ذکر کیا ہے۔

حماس رہنما کا انٹرویو ریکارڈنگ کے بعد نشر کیا گیا تھا۔ انہوں نے غزہ کی پٹی میں شہادت پانے والوں کے بارے میں بات کی اور فلسطینی عوام کی جدوجہد کو ایک ’’قربانی‘‘ کے طور پر بیان کیا، جس میں صبر اور فتح کی دعا کی گئی۔

یاد رہے قطر پر حملے کے بعد اسرائیل کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ حملے میں سینئیر حماس رہنما خلیل الحیہ شہید ہوگئے ہیں تاہم تنظیم نے واضح کیا تھا کہ حملے میں خلیل الحیہ سمیت حماس کی قیادت محفوظ رہی تھی۔

اسرائیل نے قاتلانہ حملہ کرکے ان سمیت تمام فلسطینی مزاحمت کاروں کو ایک ساتھ شہید کرنے کی کوشش کی تھی۔

