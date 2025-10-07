70 کلو وزن کم کرنے والی خاتون نے ایک سادہ سی ورزش بتا دی
وزن کم کرنا آسان کام نہیں ہے اس کے لیے سخت محنت، ثابت قرمی اورموثر حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اضافی کیلوریز گھٹانے کے لیے زندگی کے کچھ معمولات میں تبدیلی بھی لازمی ہے۔ اگر آپ بغیر بڑی تبدیلی کے وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو کیٹ ڈینیئل کی کہانی آپ کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔
کیٹ نے حال ہی میں 70 کلو سے زیادہ وزن کم کیا اور ایک سادہ لیکن مؤثر ورزش کے ذریعے اس ہدف کو حاصل کیا۔ یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے بھی مددگار ہے جنہوں نے بیریاٹرک سرجری کرائی ہو۔
ڈاکٹرز کی خراب ہینڈ رائٹنگ کس طرح ٹھیک ہوسکتی ہے؟
کیٹ نے اپنے ویڈیو میں بتایا کہ، ’میں نے ویٹ لاس سرجری کے بعد 70 کلو سے زیادہ وزن کم کیا اور یہ سب کچھ سادہ سی ورزش ”واکنگ“ کی بدولت ممکن ہوا۔‘
فٹنس انفلوئنسر کے مطابق، ’واکنگ وزن کم کرنے کے لیے سب سے آسان اور مؤثر ورزش ہے۔ خاص طور پر اگر آپ نے بیریاٹرک سرجری کروائی ہو۔ یہ کہیں بھی، کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ نہ کسی خاص سامان کی ضرورت، نہ سفر کی اور نہ بہانے کی۔‘
روز ’ماچا‘ پینے والی خاتون شدید بیمار ہو کر اسپتال پہنچ گئیں
تحقیقات کے مطابق واکنگ نہ صرف کیلوریز جلانے اور وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہے بلکہ پیٹ کی چربی گھٹانے موڈ بہتر بنانے اور مجموعی صحت بہتر کرنے میں بھی مفید ہے۔
کیٹ ڈینیئل یہ بھی واضح کرتی ہیں کہ بیریاٹرک سرجری جادوئی حل نہیں بلکہ ایک ٹول ہے۔ وہ کہتی ہیں ،’یہ بھوک اور خوراک کی مقدار کا تعین کرنے میں مدد دیتی ہے، لیکن دیرپا تبدیلی کے لیے آپ کی عادات اہم ہیں۔ چھوٹی چھوٹی عادات، جیسے ورزش کا معمول اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کرنا، بغیرغیر ضروری دباؤ ڈالے نتائج برقرار رکھنے میں مددگار ہیں۔‘
انہوں نے مزید کہا، ’شروع میں کارکردگی سے زیادہ عادت اہم ہے۔ جوتے پہنیں، چلیں، اور دہرائیں۔‘
واکنگ کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ کہیں بھی کی جا سکتی ہے چاہے جم میں ہوں یا گھر پر آرام دہ لباس میں۔
اگرچہ واکنگ وزن کم کرنے کے لیے ایک مؤثر طریقہ ہے، لیکن اپنی روزمرہ زندگی میں کوئی بھی تبدیلی شامل کرنے سے پہلے اپنے ہیلتھ کیئر پرووائیڈر سے مشورہ ضرور کریں۔