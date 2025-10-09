لائیو ٹی وی  
جمعرات, اکتوبر 09, 2025  
15 Rabi Al-Akhar 1447  
”غزہ پر کوئی بین الاقوامی فیصلہ اسرائیل کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا“

فرانس سمٹ کے شرکاء کسی بھی موضوع پر بات کر سکتے ہیں، لیکن غزہ پر نہیں، اسرائیلی وزیر خارجہ کا انتباہ
شائع 09 اکتوبر 2025 12:13am
الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی وزیرخارجہ گیدون سارنے پیرس میں جمعرات کو ہونے والی میٹنگ پر شدید تنقید کرتے ہوئے اسے ’غیر ضروری اور نقصان دہ‘ قرار دیا ہے۔

یہ سمٹ فرانس کی قیادت میں 9 اکتوبر کو منعقد ہو رہی ہے، جس میں یورپی، عرب اور دیگر سفارتکار شریک ہو کر غزہ کے بعد کے انتظامات اور مستقل جنگ بندی کے اقدامات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ امریکی وزیرِ خارجہ مارکو روبیو بھی اس اجلاس میں شرکت کے لیے مدعو ہیں۔

سار نے کہا کہ یہ اقدام شرم الشیخ میں جاری اسرائیل–حماس مذاکرات کے حساس مرحلے میں اسرائیل کی نظراندازی کرتے ہوئے ترتیب دیا گیا ہے اور اسے فرانس کی جانب سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔

اسرائیلی وزیر خارجہ نے صدر ایمانوئل میکرون پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام فرانسیسی رہنما کی اپنی داخلی مشکلات سے توجہ ہٹانے کی کوشش کے مترادف ہے۔

گیدون سار نے فرانس پر الزامات عائد کیے اور کہا کہ جیسے یوکرین کے مستقبل کا فیصلہ یوکرین کی شمولیت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح غزہ میں بھی اسرائیل کی شرکت کے بغیر فیصلے ناقابل قبول ہیں۔

اسرائیل نے اس بات پر بھی زور دیا کہ شرکاء کسی بھی موضوع پر بات کر سکتے ہیں، لیکن غزہ میں کوئی بھی فیصلہ اسرائیل کی منظوری کے بغیر نافذ نہیں ہوگا۔

