ساس سے ناجائز تعلقات کا علم ہونے پر داماد نے اپنی بیوی کو مار ڈالا
بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع کاس گنج میں ساس سے مبینہ ناجائز تعلقات کا علم ہونے پر نوجوان نے اپنی بیوی کو مار ڈالا۔
بھارتی میڈیا کے مطابق ملزم پرمود کے اپنی ساس کے ساتھ کافی عرصے سے مبینہ تعلقات چل رہے تھے، جس کا علم اس کی بیوی شیوانی کو ہوا تو گھر میں جھگڑے شروع ہو گئے۔
واردات کے بعد ملزم موقع سے فرار ہو گیا جبکہ 20 سالہ شیوانی کی لاش سسرال کے صحن سے برآمد ہوئی۔
پولیس کے مطابق شیوانی کی شادی پرمود سے 2018 میں ہوئی تھی۔ گھر والوں نے بتایا کہ پرمود اپنی ساس کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتا تھا، جس کے باعث گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے تھے۔
دو روز قبل قتل سے پہلے بھی دونوں میاں بیوی کے درمیان شدید جھگڑا ہوا تھا۔ اہل خانہ کا الزام ہے کہ اسی جھگڑے کے دوران پرمود نے شیوانی کا قتل کر دیا اور پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ فرار ہو گیا۔
پولیس نے شیوانی کے اہل خانہ کی شکایت پر پرمود اور اس کے چند قریبی رشتہ داروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
پولیس کا کہنا ہے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور جلد ہی ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔