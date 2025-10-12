لائیو ٹی وی  
پیر, اکتوبر 13, 2025  
19 Rabi Al-Akhar 1447  
امریکا چین کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، ڈونلڈ ٹرمپ

صدر ژی جن پنگ کا فی الحال موڈ اچھا نہیں، امریکی صدر کا ’ٹروتھ سوشل‘ پر جاری بیان
ویب ڈیسک
اپ ڈیٹ 12 اکتوبر 2025 11:05pm
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکا کا مقصد چین کو نقصان پہنچانا نہیں ہے اور موجودہ حالات کے باوجود سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ٹروتھ سوشل‘ پر جاری ایک بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ ”چین کے بارے میں فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا! معزز صدر شی جن پنگ کا بس ایک برا لمحہ تھا۔ وہ اپنے ملک میں معاشی بحران نہیں چاہتے، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں۔ امریکا چین کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا بلکہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے!“

انہوں نے مزید کہا کہ صدر شی جن پنگ کا فی الحال موڈ اچھا نہیں، لیکن انہیں یقین ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے کسی بڑے مسئلے یا معاشی بحران کا سبب نہیں بنیں گے۔

یاد رہے کہ یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان تجارتی اور جغرافیائی معاملات پر کشیدگی جاری ہے۔

