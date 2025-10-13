لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

منگل, اکتوبر 14, 2025  
20 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

زیر سمندر فائبر آپٹک کیبل کی مرمت، آج ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس متاثر رہنے کا امکان

بین الاقوامی کیبل کنسورشیم نے سمندری کیبل میں نصب رپیٹر کی مرمت کا شیڈول جاری کردیا
ویب ڈیسک
شائع 13 اکتوبر 2025 11:55pm
پاکستان

عالمی کیبل کنسورشیم سمندر میں موجود فائبر آپٹک کیبل کی مرمت آج سے شروع کرے گی، جس کے سبب کل انٹرنیٹ سروس 18 گھنٹے متاثر رہے گی۔

پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ (پی ٹی سی ایل) کے مطابق بین الاقوامی کیبل کنسورشیم نے سمندری کیبل میں نصب رپیٹر کی مرمت کا شیڈول جاری کیا ہے۔

پی ٹی سی ایل نے اعلان کیا ہے کہ زیرِ سمندر انٹرنیٹ کیبل میں خرابی کے باعث ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس بدھ کے روز سے 18 گھنٹے تک متاثر رہ سکتی ہے۔

پی ٹی سی ایل کے ترجمان کے مطابق کمپنی کی ایک سب میرین کیبل میں تکنیکی مسئلہ پیدا ہوگیا ہے۔ “ریپٹر” کہلانے والا یہ حصہ خراب ہو گیا ہے جس کی مرمت کے لیے آج صبح 11 بجے سے مینٹیننس کا کام شروع کیا جائے گا۔

AAJ News Whatsapp

ترجمان کا کہنا ہے کہ مرمتی عمل 18 گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان ہے، جس دوران انٹرنیٹ کی رفتار میں کمی اور سروس میں جزوی خلل پیدا ہو سکتا ہے۔

پی ٹی سی ایل نے صارفین سے عارضی مشکلات پر معذرت کرتے ہوئے کہا ہے کہ خرابی کے ازالے کے بعد انٹرنیٹ سروس معمول پر آجائے گی۔

ptcl statement

Undersea fiber optic cable

Undersea

fiber optic cable

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین