سہیل آفریدی کی حلف برداری کا معاملہ: کراچی میں موجود گورنر کے پی کو واپس جانے کی ہدایت
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنی پارٹی سے ہی تعلق رکھنے والے گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی کو واپس خیبرپختونخوا جانے کا مشورہ دے دیا۔
اتوار کو کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کراچی میں موجود گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے صوبے میں جا کر آئین و قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ گورنر صاحب! آپ کو خیبرپختونخوا پہنچنا چاہیے۔
بلاول بھٹو نے وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے درخواست کرتے ہوئے کہاکہ اپنا جہاز گورنر خیبرپختونخوا کو دیں تاکہ وہ جلدی اپنے صوبے میں پہنچ سکیں، جو بھی عدالتی احکامات ہوں گے ان پر عمل کریں۔
آج نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ کل پشاور جاؤں گا، اس سے پہلے جانا ممکن نہیں، میں کوئی غیرآئینی کام نہیں کروں گا۔
فیصل کریم کنڈی نے مزید کہا کہ علی امین گنڈا پور کے ایک نہیں 2 استعفے آئے ہیں، چیک کرنا ہوگا کون سا استعفیٰ اصلی اور کون سا سا نقلی ہے۔
نومنتخب وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی سے حلف لینے کے معاملے پر گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کراچی سے پشاور روانہ ہوگئے۔
گورنر فیصل کریم کنڈی خصوصی طیارے کے ذریعے پشاور روانہ ہوئے، گورنر کل دوپہر 12 بجے نومنتخب وزیراعلی سہیل آفریدی سے عہدے کا حلف لیں گے۔
واضح رہے کہ گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ اعتراض لگا کر واپس بھیج دیا تھا تاہم پی ٹی آئی نے ان کے اس اقدام کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے نئے وزیراعلیٰ کا انتخاب کرلیا ہے۔
ادھر پشاور ہائیکورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست پر گورنر خیبرپختونخوا کو حکم دیا ہے کہ کل شام 4 بجے نومنتخب وزیراعلیٰ سہیل آفریدی سے حلف لیا جائے۔
چیف جسٹس پشاور ہائیکورٹ نے ریمارکس دیے کہ اگر گورنر نومنتخب وزیراعلیٰ سے حلف نہیں لیتے تو اسپیکر خیبرپختونخوا اسمبلی نئے قائد ایوان سے حلف لیں۔