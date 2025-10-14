لائیو ٹی وی  
سہیل آفریدی کی حلف برداری کا معاملہ: کراچی میں موجود گورنر کے پی کو واپس جانے کی ہدایت

گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کراچی سے پشاور روانہ ہوگئے۔
اقتدار انور
شائع 14 اکتوبر 2025 07:07pm
پاکستان

پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنی پارٹی سے ہی تعلق رکھنے والے گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی کو واپس خیبرپختونخوا جانے کا مشورہ دے دیا۔

اتوار کو کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کراچی میں موجود گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے صوبے میں جا کر آئین و قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ گورنر صاحب! آپ کو خیبرپختونخوا پہنچنا چاہیے۔

بلاول بھٹو نے وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے درخواست کرتے ہوئے کہاکہ اپنا جہاز گورنر خیبرپختونخوا کو دیں تاکہ وہ جلدی اپنے صوبے میں پہنچ سکیں، جو بھی عدالتی احکامات ہوں گے ان پر عمل کریں۔

آج نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ کل پشاور جاؤں گا، اس سے پہلے جانا ممکن نہیں، میں کوئی غیرآئینی کام نہیں کروں گا۔

فیصل کریم کنڈی نے مزید کہا کہ علی امین گنڈا پور کے ایک نہیں 2 استعفے آئے ہیں، چیک کرنا ہوگا کون سا استعفیٰ اصلی اور کون سا سا نقلی ہے۔

گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کراچی سے پشاور روانہ

نومنتخب وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی سے حلف لینے کے معاملے پر گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کراچی سے پشاور روانہ ہوگئے۔

گورنر فیصل کریم کنڈی خصوصی طیارے کے ذریعے پشاور روانہ ہوئے، گورنر کل دوپہر 12 بجے نومنتخب وزیراعلی سہیل آفریدی سے عہدے کا حلف لیں گے۔

واضح رہے کہ گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ اعتراض لگا کر واپس بھیج دیا تھا تاہم پی ٹی آئی نے ان کے اس اقدام کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے نئے وزیراعلیٰ کا انتخاب کرلیا ہے۔

ادھر پشاور ہائیکورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست پر گورنر خیبرپختونخوا کو حکم دیا ہے کہ کل شام 4 بجے نومنتخب وزیراعلیٰ سہیل آفریدی سے حلف لیا جائے۔

چیف جسٹس پشاور ہائیکورٹ نے ریمارکس دیے کہ اگر گورنر نومنتخب وزیراعلیٰ سے حلف نہیں لیتے تو اسپیکر خیبرپختونخوا اسمبلی نئے قائد ایوان سے حلف لیں۔

