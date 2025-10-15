مسلمان شخص کی مدینہ میں بھارتی ہندو مہاراج کی صحت کے لیے دعائیں، ویڈیو وائرل
سوشل میڈیا پر اس وقت ایک وڈیو میں دعا کا واقعہ خاص توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ سُفیان اللہ آبادی، جو بھارت کے شہر پریاگ راج کے نوجوان مسلم ہیں، انہوں نے ہندو سینٹ پریم نند مہاراج کی صحت یابی کے لیے دعائیہ الفاظ ادا کیے۔ اس ایک منٹ اور بیس سیکنڈ کی ویڈیو میں سُفیان کو مدینہ کی مقدس جگہوں میں سے ایک مقام پر دیکھا جا سکتا ہے، جہاں وہ بھارت کے مشہور سینٹ کی جلد صحت یابی کے لئے دعا کر رہے ہیں۔
سُفیان نے کہا، ’مزہبی پیشوا پریم نند مہاراج ایک بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ بیمار ہیں۔ ہم ابھی مدینے میں گنبدِ خضرا کے سامنے ہیں۔ یہاں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی دے۔ ہم ہندوستان سے ہیں اور ہم انہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ وہ ایک اصل اور اچھے انسان ہیں۔‘
انہوں نے مزید کہا، ’میں بھارت کے شہر پریاگ راج سے آیا ہوں، جو گنگا یمنا سنگم کی سرزمین ہے۔ چاہے ہندو ہوں یا مسلمان، اچھا اور اصل انسان ہونا ضروری ہے۔‘
یہ ویڈیو جیسے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، لوگوں نے سفیان کی انسانیت پسندی اور مذہبی رواداری کی بھرپور تعریف کی۔ ایک صارف نے لکھا، ’آمین! ہمارے وطن میں امن، بھائی چارہ، ہم آہنگی اور خوشحالی ہو۔ جے بھارت۔‘ ایک اور نے کہا، ’آپ ایک اچھے انسان ہیں۔‘
مولانا شہاب الدین رضوی بریلوی، جو آل انڈیا مسلم جماعت کے صدر ہیں، نے سُفیان کی ویڈیو کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہندو پیشوا کے لئے نوجوان کی نیک خواہشات اسلام کے بنیادی اصولوں سے ہم آہنگ ہیں۔ انہوں نے کہا، ’اسلام ایک برداشت اور انسانیت کا دین ہے۔ میں بھی پریم نند مہاراج کی جلد صحت یابی کی دعا کرتا ہوں۔‘
مولانا بریلوی نے کہا کہ مقدس جگہ مدینہ شریف سے پریم نند مہاراج کے لئے دعا کرنا انسانیت کی حقیقی مثال ہے۔
پریم نند مہاراج کون ہیں؟
پریم نند مہاراج حالیہ برسوں میں اپنے وائرل ویڈیوز کی وجہ سے ایک مقبول شخصیت بن چکے ہیں جو سوشل میڈیا پر بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ ان کا اصل نام انیرودھ کمار پانڈے ہے اور وہ کانپور کے ایک برہمن خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے تیرہ سال کی عمر میں گھر چھوڑ کر روحانی تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ ان کی تعلیمات لوگوں کو محبت، عاجزی اور خدائی تسلیم کا درس دیتی ہیں۔ ویرات کوہلی اور انوشکا شرما جیسے مشہور افراد بھی ان کے آشرم میں وریندون کا دورہ کر چکے ہیں۔