لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

بدھ, اکتوبر 15, 2025  
21 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

مسلمان شخص کی مدینہ میں بھارتی ہندو مہاراج کی صحت کے لیے دعائیں، ویڈیو وائرل

نیکی اور انسانیت کا پیغام: مسلم نوجوان کی ہندو مہاراج کے لئے گنبدِ خضرا کے سامنے دعا کی ویڈیو وائرل
ویب ڈیسک
شائع 15 اکتوبر 2025 11:29am
دنیا

سوشل میڈیا پر اس وقت ایک وڈیو میں دعا کا واقعہ خاص توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ سُفیان اللہ آبادی، جو بھارت کے شہر پریاگ راج کے نوجوان مسلم ہیں، انہوں نے ہندو سینٹ پریم نند مہاراج کی صحت یابی کے لیے دعائیہ الفاظ ادا کیے۔ اس ایک منٹ اور بیس سیکنڈ کی ویڈیو میں سُفیان کو مدینہ کی مقدس جگہوں میں سے ایک مقام پر دیکھا جا سکتا ہے، جہاں وہ بھارت کے مشہور سینٹ کی جلد صحت یابی کے لئے دعا کر رہے ہیں۔

سُفیان نے کہا، ’مزہبی پیشوا پریم نند مہاراج ایک بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ بیمار ہیں۔ ہم ابھی مدینے میں گنبدِ خضرا کے سامنے ہیں۔ یہاں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی دے۔ ہم ہندوستان سے ہیں اور ہم انہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ وہ ایک اصل اور اچھے انسان ہیں۔‘

انہوں نے مزید کہا، ’میں بھارت کے شہر پریاگ راج سے آیا ہوں، جو گنگا یمنا سنگم کی سرزمین ہے۔ چاہے ہندو ہوں یا مسلمان، اچھا اور اصل انسان ہونا ضروری ہے۔‘

یہ ویڈیو جیسے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، لوگوں نے سفیان کی انسانیت پسندی اور مذہبی رواداری کی بھرپور تعریف کی۔ ایک صارف نے لکھا، ’آمین! ہمارے وطن میں امن، بھائی چارہ، ہم آہنگی اور خوشحالی ہو۔ جے بھارت۔‘ ایک اور نے کہا، ’آپ ایک اچھے انسان ہیں۔‘

AAJ News Whatsapp

مولانا شہاب الدین رضوی بریلوی، جو آل انڈیا مسلم جماعت کے صدر ہیں، نے سُفیان کی ویڈیو کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہندو پیشوا کے لئے نوجوان کی نیک خواہشات اسلام کے بنیادی اصولوں سے ہم آہنگ ہیں۔ انہوں نے کہا، ’اسلام ایک برداشت اور انسانیت کا دین ہے۔ میں بھی پریم نند مہاراج کی جلد صحت یابی کی دعا کرتا ہوں۔‘

مولانا بریلوی نے کہا کہ مقدس جگہ مدینہ شریف سے پریم نند مہاراج کے لئے دعا کرنا انسانیت کی حقیقی مثال ہے۔

پریم نند مہاراج کون ہیں؟

پریم نند مہاراج حالیہ برسوں میں اپنے وائرل ویڈیوز کی وجہ سے ایک مقبول شخصیت بن چکے ہیں جو سوشل میڈیا پر بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ ان کا اصل نام انیرودھ کمار پانڈے ہے اور وہ کانپور کے ایک برہمن خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے تیرہ سال کی عمر میں گھر چھوڑ کر روحانی تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ ان کی تعلیمات لوگوں کو محبت، عاجزی اور خدائی تسلیم کا درس دیتی ہیں۔ ویرات کوہلی اور انوشکا شرما جیسے مشہور افراد بھی ان کے آشرم میں وریندون کا دورہ کر چکے ہیں۔

MUSLIM MAN

praying in Medina

speedy recovery

brotherhood

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین