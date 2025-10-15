لائیو ٹی وی  
گلشنِ معمار افغان کیمپ میں شدید ہنگامہ آرائی کے بعد آپریشن روک دیا گیا

پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھاری نفری طلب، صورتحال پر قابو پانے کے لیے علاقے کی ناکہ بندی
صولت جعفری
شائع 15 اکتوبر 2025 02:47pm
پاکستان

کراچی کے علاقے گلشن معمار افغان کیمپ میں شدید ہنگامہ آرائی کے بعد جاری آپریشن روک دیا گیا۔

گلشنِ معمار کے افغان کیمپ میں تجاوزات کے خلاف جاری آپریشن شدید ہنگامہ آرائی کے بعد روک دیا گیا۔ مشتعل افراد نے پولیس پارٹی اور موقع پر موجود ہیوی مشینری پر شدید پتھراؤ کیا جس کے جواب میں پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ اور ہوائی فائرنگ کی گئی۔

پولیس حکام کے مطابق مشتعل ہجوم نے گھروں کو مسمار کرنے سے روک دیا، جس کے باعث بلدیاتی عملہ کارروائی مکمل نہ کرسکا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بیشتر افراد افغان بستی کے مستقل رہائشی نہیں تھے بلکہ خالی گھروں پر قبضہ کرنے کے لیے وہاں پہنچے تھے۔

پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھاری نفری علاقے میں موجود ہے جبکہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔

رپورٹ کےمطابق تاحال کشیدہ ہیں تاہم کسی بڑے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ انتظامیہ کی جانب سے آپریشن آئندہ حکمتِ عملی طے کرنے تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔

