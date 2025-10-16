لائیو ٹی وی  
جمعرات, اکتوبر 16, 2025  
22 Rabi Al-Akhar 1447  
ٹی ایل پی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، پنجاب حکومت کا ’انتہا پسند جماعت‘ پر پابندی کے لیے وفاق سے سفارش کا فیصلہ

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صدارت میں اہم اجلاس، انتہا پسند جماعت کو فورتھ شیڈول میں شامل، غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی سزا 14 سال اور 20 لاکھ جرمانے کی سزا کا فیصلہ
saleem-sheikh سلیم شیخ
اپ ڈیٹ 16 اکتوبر 2025 12:21pm
پاکستان
Punjab government recommends banning extremist party - Aaj News Breaking

ایک طرف پنجاب بھر میں مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان (ٹی ایل پی) کے حالیہ پرتشدد احتجاج کے بعد کریک ڈاؤن جاری ہے، تو دوسری جانب پنجاب حکومت نے انتہاپسند جماعت کے خلاف تاریخی اور فیصلہ کن اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی دارالحکومت میں امن و امان سے متعلق ایک غیر معمولی اجلاس منعقد ہوا جس میں صوبے میں بڑھتی ہوئی انتہاپسندی، پرتشدد مظاہروں اور پولیس اہلکاروں کی شہادتوں کے واقعات پر تفصیلی غور کیا گیا۔

ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پرتشدد احتجاج، سرکاری املاک کی تباہی اور پولیس افسران کی شہادت میں ملوث عناصر کے خلاف انسدادِ دہشت گردی عدالتوں میں مقدمات چلائے جائیں گے۔

اجلاس میں یہ بھی طے پایا کہ انتہاپسند جماعت پر باضابطہ طور پر پابندی کی سفارش وفاقی حکومت کو بھیجی جائے گی۔ جماعت کی قیادت کو فورتھ شیڈول میں شامل کیا جائے گا، جس کے بعد ان کی نقل و حرکت، مالی سرگرمیاں اور سیاسی سرگرمیاں محدود کر دی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی جماعت کے تمام اثاثے، جائیدادیں اور دفاتر محکمہ اوقاف کے حوالے کیے جائیں گے۔

حکومتی فیصلے کے مطابق شدت پسند جماعت کے پوسٹرز، بینرز، سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور آن لائن پروپیگنڈا نیٹ ورکس کو مکمل طور پر بند کیا جائے گا، جب کہ تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے جائیں گے۔

پنجاب حکومت نے اعلان کیا ہے کہ نفرت انگیز تقاریر، فرقہ وارانہ اشتعال انگیزی اور مذہبی منافرت پھیلانے والے عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی۔

غیر قانونی افغان باشندوں کا ڈیٹا اور ٹیکس نیٹ میں شمولیت

اجلاس میں ایک اور اہم فیصلہ یہ کیا گیا کہ غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کا ریئل ٹائم ڈیٹا بیس تیار کیا جائے گا اور انہیں ٹیکس نیٹ میں شامل کیا جائے گا تاکہ مالی سرگرمیوں کی شفاف نگرانی ممکن ہو سکے۔ اس مقصد کے لیے ایک وِسل بلوئر سسٹم بھی متعارف کرایا جا رہا ہے تاکہ عوام غیر قانونی سرگرمیوں کی اطلاع دے سکیں۔

غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کیلئے الٹی میٹم

اجلاس میں غیر قانونی اسلحے کی بازیابی کے لیے بھی بھرپور مہم کا اعلان کیا گیا۔ ہوم ڈیپارٹمنٹ نے ایک ماہ کا الٹی میٹم دیتے ہوئے شہریوں کو حکم دیا ہے کہ وہ تمام غیر قانونی اسلحہ جمع کرائیں۔ نئے اسلحہ لائسنسز کے اجرا پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے، جبکہ غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر اب 14 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانے کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ یہ جرم اب ناقابلِ ضمانت قرار دیا گیا ہے۔

کریک ڈاؤن جاری: سینکڑوں گرفتاریاں

دوسری جانب پنجاب بھر میں مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان (ٹی ایل پی) کے حالیہ پرتشدد احتجاج کے بعد کریک ڈاؤن جاری ہے۔ پولیس کے مطابق لاہور سے اب تک 326 جبکہ پنجاب بھر سے 3400 ملزمان گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ ملزمان کو اے، بی اور سی کیٹگری میں تقسیم کر کے نشاندہی کے بعد گرفتار کیا جا رہا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز، سوشل میڈیا ویڈیوز اور انٹیلی جنس رپورٹس کی مدد سے گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔

حکومتِ پنجاب نے دو اسپیشل پراسیکیوٹرز بھی تعینات کر دیے ہیں جو ان مقدمات کی پیروی انسدادِ دہشت گردی عدالتوں میں کریں گے۔

حکومتی ترجمان کے مطابق یہ اقدامات نہ صرف پنجاب میں امن و امان کی بحالی بلکہ ریاستی رٹ کے قیام، انتہاپسندی کے خاتمے، اور قانون کی عملداری کو یقینی بنانے کی ایک بڑی پیش رفت ہیں۔

