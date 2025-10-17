وفاقی وزیرِ خزانہ محمد اورنگزیب کی چین کے نائب وزیرِ خزانہ سے ملاقات
**وفاقی وزیرِ خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی چین کے نائب وزیرِ خزانہ سے ملاقات کی جس میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اہم امور پر تفصیل سے بات چیت کی گئی۔ ملاقات کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اصلاحات اور دوطرفہ تعاون کے امکانات کا جائزہ لینا تھا۔
وزیرِ خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے اس موقع پر عالمی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) کے ساتھ ہونے والے اسٹاف لیول معاہدے کے بارے میں چینی ہم منصب کو آگاہ کیا اور اس معاہدے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔
وزیر خزانہ نے حکومت پاکستان کے اقتصادی اصلاحاتی ایجنڈے پر عالمی سطح پر ملنے والے اعتماد اور بیرونی توثیق کو اہم قرار دیتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان کی اقتصادی پالیسیوں پر عالمی برادری کا اعتماد مستحکم ہو چکا ہے۔
چین کے نائب وزیرِ خزانہ کو پاکستان کے چینی منڈی میں پانڈا بانڈز کے اجرا کے حوالے سے تازہ ترین پیش رفت کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔
ملاقات میں وزیر خزانہ نے نیو ڈویلپمنٹ بینک میں پاکستان کی رکنیت کے لیے چین کی حمایت کی درخواست بھی کی تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور مالی تعلقات کو مزید گہرا کیا جا سکے۔
ملاقات میں وزیرِ خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے پاکستان میں چینی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی، خاص طور پر انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی (آئی سی ٹی)، زراعت، اور معدنیات کے شعبوں میں چین کی بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری کو خوش آئند قرار دیا۔
اس موقع پر وزیر خزانہ نے چینی نائب وزیرِ خزانہ کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی تاکہ دونوں ممالک کے اقتصادی تعلقات کو مزید مستحکم کیا جا سکے۔