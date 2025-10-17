لائیو ٹی وی  
جمعہ, اکتوبر 17, 2025  
23 Rabi Al-Akhar 1447  
میرعلی میں سیکیورٹی فورسز پر خودکش حملے کی کوشش ناکام، 4 خوارجی ہلاک

گزشتہ دو روز کے دوران افغان طالبان کے حمایت یافتہ 88 خوارج کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے، ذرائع
طارق چوہدری
اپ ڈیٹ 17 اکتوبر 2025 12:22pm
پاکستان

شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خودکش حملے کی کوشش ناکام بناتے پوئے 4 خوارج کو جہنم واصل کر دیا۔

ابتدائی اطلاعات کے مطابق ایک خوارجی نے بارود سے بھری گاڑی سیکیورٹی فورس کے کیمپ کی دیوار سے ٹکرائی جو زوردار دھماکے سے پھٹ گئی۔

اسی دوران تین مزید خوارج کیمپ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے پہنچے جنہیں فورسز نے کیمپ کے باہر مؤثر کارروائی کر کے ہلاک کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز کو کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہیں پہنچا۔

AAJ News Whatsapp

ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ دو روز میں افغان طالبان کی حمایت یافتہ 88 خوارج کو بھی ہلاک کیا جا چکا ہے۔

واضح رہے کہ پاک فوج نے گزشتہ روز خیبرپختونخوا کے ضلع مہمند میں دراندازی کی کوشش کرنے والے فتنۃ الخوارج کے 45 سے 50 دہشت گردوں کو ہلاک کردیا تھا۔

گزشتہ روز ہی آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ 13 سے 15 اکتوبر 2025 کے دوران خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں بھارتی ایجنسیوں کے زیر اثر دہشت گرد تنظیم ’الخوارج‘ سے تعلق رکھنے والے 34 دہشت گرد مارے گئے۔

ترجمان پاک فوج نے بتایا تھا کہ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے اسپن وام میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر آپریشن کیا، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 18 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے تھے۔

حکام نے کہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت افواجِ پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک کے دفاع تک کارروائیاں جاری رکھیں گے۔

