میرعلی میں سیکیورٹی فورسز پر خودکش حملے کی کوشش ناکام، 4 خوارجی ہلاک
شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خودکش حملے کی کوشش ناکام بناتے پوئے 4 خوارج کو جہنم واصل کر دیا۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق ایک خوارجی نے بارود سے بھری گاڑی سیکیورٹی فورس کے کیمپ کی دیوار سے ٹکرائی جو زوردار دھماکے سے پھٹ گئی۔
اسی دوران تین مزید خوارج کیمپ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے پہنچے جنہیں فورسز نے کیمپ کے باہر مؤثر کارروائی کر کے ہلاک کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز کو کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہیں پہنچا۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ دو روز میں افغان طالبان کی حمایت یافتہ 88 خوارج کو بھی ہلاک کیا جا چکا ہے۔
واضح رہے کہ پاک فوج نے گزشتہ روز خیبرپختونخوا کے ضلع مہمند میں دراندازی کی کوشش کرنے والے فتنۃ الخوارج کے 45 سے 50 دہشت گردوں کو ہلاک کردیا تھا۔
گزشتہ روز ہی آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ 13 سے 15 اکتوبر 2025 کے دوران خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں بھارتی ایجنسیوں کے زیر اثر دہشت گرد تنظیم ’الخوارج‘ سے تعلق رکھنے والے 34 دہشت گرد مارے گئے۔
ترجمان پاک فوج نے بتایا تھا کہ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے اسپن وام میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر آپریشن کیا، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 18 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے تھے۔
حکام نے کہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت افواجِ پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک کے دفاع تک کارروائیاں جاری رکھیں گے۔