ہفتہ, اکتوبر 18, 2025  
24 Rabi Al-Akhar 1447  
سیکیورٹی فورسز نے گل بہادر گروپ کا خودکش حملہ ناکام بنا دیا، 4 دہشتگرد ہلاک، خواتین اور بچے جاں بحق

خارجی دہشت گرد گل بہادر افغانستان میں افغان طالبان کی سرپرستی میں چھپا ہوا ہے، سیکیورٹی ذرائع
naveed-akbar نوید اکبر
شائع 18 اکتوبر 2025 01:49pm
پاکستان

سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں خوارج کے خودکش حملے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے چار دہشت گردوں کو ہلاک کردیا۔ خودشک دھماکے میں تین خواتین اور دو بچے جاں بحق ہوگئے۔

سیکیورٹی فورسز نے فوری جوابی کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کے خودکش حملے کو ناکام بنایا، جس سے ایک بڑا سانحہ ٹل گیا۔

سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کا تعلق گل بہادر گروپ سے تھا، جس نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کرلی ہے۔

بھارت نے جارحیت کی تو جواب توقعات سے کہیں زیادہ سخت ہوگا: فیلڈ مارشل

ذرائع نے بتایا کہ خارجی دہشت گرد گل بہادر افغانستان میں افغان طالبان کی سرپرستی میں چھپا ہوا ہے اور پاکستان کے اندر معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کررہا ہے۔

دوحہ مذاکرات کے اختتام تک پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق

سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ فتنہ الخوارج کے دہشت گرد پاکستانی عوام کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کررہے ہیں، تاہم سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے اس ناسور کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔

North Waziristan

suicide attack

Hafiz Gul Bahadur Group

