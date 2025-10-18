ڈھاکا ایئرپورٹ کے کارگو ٹرمینل میں خوفناک آتشزدگی، تمام پروازیں معطل
ڈھاکا کے حضرت شاہ جلال بین الاقوامی ائیرپورٹ کے کارگو سیکشن میں آگ بھڑک اٹھی جس کے بعد تمام پروازیں عارضی طور پر معطل کردی گئی ہیں۔
بھارتی میڈیا کے مطابق بنگلادیش کے دارالحکومت ڈھاکا میں ہفتے کو حضرت شاہ جلال بین الاقوامی ائیرپورٹ کے کارگو ٹرمینل میں آگ بھڑک اٹھی جس کے بعد فوری طور پر پروازوں کی آمد و رفت عارضی طور پر روک دی گئی ہے۔
رپورٹ کے مطابق واقعے کے بعد ہنگامی بنیادوں پر بڑے پیمانے پر امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔
سرکاری حکام کے مطابق آگ دوپہر تقریباً دو بج کر تیس منٹ پر گیٹ نمبر آٹھ کے قریب لگی۔
فائر سروس کے ترجمان طلحہ بن جاشم نے بتایا ہے کہ ابتدائی طور پر نو فائر فائٹنگ یونٹس کو جائے وقوعہ پر روانہ کیا گیا ہے، جبکہ پندرہ اضافی یونٹس بھی وہاں پہنچ رہے ہیں۔
بعد ازاں فائر سروس اینڈ سول ڈیفنس میڈیا سیل کے طلحہ بن جاشم نے تصدیق کی ہے کہ مجموعی طور پر 28 یونٹس آگ بجھانے کے عمل میں سرگرم ہیں، جبکہ مزید امدادی ٹیمیں ہنگامی صورتحال میں موجود ہیں۔
ڈھاکا ائیرپورٹ کے ترجمان نے بنگلادیش کے مقامی اخبار دی ڈیلی اسٹار کو بتایا کہ، ”ہمارے تمام طیارے محفوظ ہیں۔ جیسے ہی مزید معلومات دستیاب ہوں گی، ہم میڈیا کو آگاہ کریں گے۔“
انٹر سروسز پبلک ریلیشنز بنگلادیش کے مطابق آگ بجھانے کی کارروائی میں بنگلادیش سول ایوی ایشن اتھارٹی، فائر سروس اور بنگلادیش ایئر فورس کی دو یونٹس مشترکہ طور پر حصہ لے رہی ہیں۔
اس کے علاوہ بارڈر گارڈ بنگلادیش کی دو پلاٹونز نے بھی امدادی و حفاظتی اقدامات میں حصہ لیا ہے تاکہ ائیرپورٹ کے اندر اور اطراف میں مکمل سیکیورٹی یقینی بنائی جا سکے۔
حکام نے بتایا کہ اب تک کسی جانی نقصان یا بڑے پیمانے پر نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی اور واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔