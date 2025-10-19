کراچی: سی ویو سے ملنے والی خاتون کی لاش کی شناخت کرلی گئی
کراچی میں سی ویو سے چار روز قبل ملنے والی خاتون کی لاش کی شناخت چھتیس سالہ سحرش حسن رضاشاہ کے نام سے ہوگئی ہے۔
پولیس کے مطابق 36سالہ سحرش کی لاش چار روز قبل سی ویو سے ملی تھی۔
پولیس کے مطابق نادرا ریکارڈ میں خاتون کا پتہ مجاہد نگر شیخوپورہ درج ہے۔
پولیس نے مزید بتایا ہے کہ خاتون کراچی میں کہاں رہتی تھیں اس حوالے سے تفتیش جاری ہے۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ خاتون کی لاش ملنے کے بعد تاحال کسی نے رابطہ نہیں کیا، واقعہ مشکوک معلوم ہوتا ہے مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں۔
واضح رہے کہ سی ویو کلاک ٹاور کے عقب میں سمندر سے خاتون کی ڈوبی ہوئی لاش برآمد ہوئی تھی جس سے متعلق ابتدائی طور پر پولیس کا کہنا تھا کہ خاتون کی لاش زیادہ پرانی معلوم نہیں ہوتی، جبکہ عمر 28 سے 30 برس ہے، خاتون پینٹ شرٹ میں ملبوس تھی۔
پولیس نے ابتدائی طور پر شبہ ظاہر کیا تھا کہ خاتون کی لاش تیرتی ہوئی مذکورہ مقام پر آئی۔