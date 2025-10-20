لینڈنگ کے دوران ترک طیارہ پھسل کر سمندر میں جاگرا، 2 افراد ہلاک
ہانگ کانگ میں ترکش کارگو طیارہ لینڈنگ کے دوران رن وے سے پھسل کر سمندر میں جاگرا جس سے طیارے کے عملے کے دو افراد ہلاک ہوگئے۔
خبر رساں اداروں کے مطابق حادثہ صبح 3:50 پر اس وقت پیش آیا جب بوئنگ 747 ماڈل کا طیارہ رن وے 07ایل پر لینڈ کر رہا تھا۔ طیارہ اچانک بائیں طرف پھسلا اور سیکیورٹی گاڑی سے ٹکرا گیا، جو ایئرپورٹ کے قریب رن وے کے گرد معمول کے گشت پر تھی۔ گاڑی میں موجود دونوں سیکیورٹی اہلکار موقع پر ہلاک ہوگئے، ایک کی موت موقع پر اور دوسرے کی اسپتال پہنچنے کے بعد ہوئی۔
اس حادثے میں طیارے کے چار رکنی عملے کو بچا لیا گیا، اور طیارہ جزوی طور پر سمندر میں ڈوب گیا۔ تاہم خوش قسمتی سے عملہ محفوظ رہا اور کسی قسم کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔
ایئرپورٹ حکام نے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں، جس میں طیارے کی حالت، موسم کے اثرات، رن وے کی حالت اور پائلٹ کی کارکردگی شامل ہوں گے۔ ابتدائی طور پر پائلٹ نے کوئی تکنیکی مسئلہ رپورٹ نہیں کیا تھا اور ایئر ٹریفک کنٹرول کے مطابق لینڈنگ کا عمل معمول کے مطابق تھا۔
ایئرپورٹ حکام کے مطابق سیکیورٹی گاڑی رن وے کے قریب معمول کی گشت پر تھی اور یہ کسی بھی غیر معمولی راستے پر نہیں جا رہی تھی۔
حادثے کے باوجود ہانگ کانگ کے ایئرپورٹ پر پروازیں معمول کے مطابق جاری ہیں۔ شمالی رن وے کو حادثے کے بعد حفاظتی معائنوں کے بعد دوبارہ کھول دیا جائے گا، جب کہ جنوبی اور مرکزی رن ویز کی پروازیں بغیر کسی خلل کے جاری ہیں۔
امارات ایئرلائنز نے اپنے بیان میں کہا کہ طیارے میں کوئی مال نہیں تھا اور اس پر کوئی مسافر بھی نہیں تھا۔ ایئرلائن نے تصدیق کی کہ طیارے کے عملے کے تمام افراد محفوظ ہیں۔
واقعہ ہانگ کانگ کے ایئرپورٹ کی تاریخ کا ایک سنگین حادثہ ہے، جس میں 25 سال کے دوران سب سے زیادہ جانی نقصان ہوا ہے۔ اس حادثے کے بعد ایئرپورٹ حکام اور تحقیقات کرنے والی ایئر حادثہ تحقیقات اتھارٹی اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں ایسی صورتحال سے بچا جا سکے