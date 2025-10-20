لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

پیر, اکتوبر 20, 2025  
26 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

Court delivers significant ruling in kidnapping recovery case - Aaj Pakistan News

Court delivers significant ruling in kidnapping recovery case - Aaj Pakistan News
Published 20 Oct, 2025 02:30pm
ویڈیوز
Court delivers significant ruling in kidnapping recovery case - Aaj Pakistan News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین