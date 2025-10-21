بھارتی کرکٹ بورڈ کا ایشیا کپ ٹرافی لینے کے لیے محسن نقوی کو خط، اے سی سی نے شرط رکھ دی
ایشیا کپ کی ٹرافی کے معاملے پر بھارت اور ایشین کرکٹ کونسل (اے سی سی) کے درمیان ایک بار پھر دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارتی کرکٹ بورڈ (بی سی سی آئی) نے اے سی سی کو خط لکھ کر ایشیا کپ کی ٹرافی دینے کی درخواست کی ہے۔
اے سی سی نے بی سی سی آئی کے پہلے خط کے جواب میں واضح کیا کہ ٹرافی لینے کے لیے کسی کھلاڑی یا بھارتی آفیشل کو ساتھ لے کر آئیں، اس کے بغیر ٹرافی فراہم نہیں کی جائے گی۔
اے سی سی نے جواب میں کہا کہ نومبر کے پہلے ہفتے میں ٹرافی کی تقریب بھی رکھی جائے گی، جس میں بھارتی ٹیم کے نمائندے یا کپتان شریک ہوں گے اور وہیں سے ٹرافی حاصل کر سکتے ہیں۔
ذرائع کے مطابق بی سی سی آئی نے محسن نقوی کو پہلے خط بھیجا تھا تاکہ ایشیا کپ ٹرافی کے حوالے سے رابطہ کیا جا سکے، جس پر اے سی سی نے آفیشلز یا کسی کھلاڑی کو بھیجنے کی شرط عائد کی۔
اس کے بعد بی سی سی آئی نے دوبارہ ٹرافی کی درخواست کی، جس کا جواب اے سی سی کے سربراہ کی جانب سے دیا گیا۔
اس واقعے نے ایشیا کپ کے اردگرد کھیل کے ماحول میں تجسس اور سیاسی حساسیت بھی پیدا کر دی ہے۔