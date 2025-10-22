لائیو ٹی وی  
یوگنڈا میں 2 مسافر بسیں آپس میں ٹکرا گئیں، پولیس نے 17 مُردے زندہ کردیئے

یوگنڈا پولیس نے ابتدائی تحقیقات میں حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 63 بتائی تھی
ویب ڈیسک
اپ ڈیٹ 22 اکتوبر 2025 03:09pm
دنیا

افریقی ملک یوگنڈا میں تیز رفتاری کے باعث دو مسافر بسیں آپس میں ٹکرانے سے 46 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔

برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یوگنڈا پولیس نے بدھ کے روز اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک کے مصروف ترین ہائی وے پر ہونے والے ایک بڑے بس حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد میں کمی کی گئی ہے۔

یوگنڈا پولیس نے بدھ کے روز اپنے ایک بیان میں ابتدائی طور پر اس حادثے میں 63 افراد کے ہلاک ہونے کا اعلان کیا تھا، مگر بعد میں یہ تعداد 46 بتائی گئی۔

ابتدائی تحقیقات کے مطابق مخالف سمتوں سے آنے والی یہ دونوں بسیں دوسری گاڑیوں، ایک ٹرک اور ایک ایس یو وی کو اوور ٹیک کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔

حادثہ رات کے بعد، دارالحکومت کمپالا اور شمالی شہر گولو کے درمیان ہائی وے پر پیش آیا۔ یوگنڈا پولیس فورس کے مطابق، حادثے کے ابتدائی اعداد و شمار میں غلطی ہوئی تھی کیونکہ کچھ متاثرین موقع پر بے ہوش پائے گئے تھے، جنہیں غلط طور پر ہلاک افراد میں شامل کر لیا گیا تھا۔

یوگنڈا کے صدر یورئوی میوزوینی نے حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کے خاندانوں سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے، جنوری میں ہونے والے عام انتخابات کی مہم کے دوران یہ ہونے والا یہ حادثہ سب کو غمناک کر گیا۔

پولیس نے مزید بتایا کہ حادثے کی تحقیقات جاری ہیں اور مزید معلومات جلد فراہم کی جائیں گی۔

