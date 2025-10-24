لائیو ٹی وی  
جمعہ, اکتوبر 24, 2025  
01 Jumada Al-Awwal 1447  
وفاقی وزارتِ داخلہ نے ٹی ایل پی پر پابندی کا نوٹیفکیشن جاری کردیا

نوٹیفکیشن کے بعد وزارت قانون سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرے گی، جس کی منظوری پر الیکشن کمیشن ٹی ایل پی کو ڈی نوٹیفائی کردے گا۔
fahad-bashir فہد بشیر
اپ ڈیٹ 24 اکتوبر 2025 05:07pm
پاکستان

وفاقی وزارتِ داخلہ نے تحریک لبیک پاکستان (ٹی ایل پی) پر پابندی کا نوٹیفکیشن جاری کردیا ہے۔

جمعے کو جاری نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت سمجھتی ہے کہ ٹی ایل پی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ وزارت داخلہ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے سیکشن 11 (بی)کی ذیلی شق 1 (اے) کے تحت ٹی ایل پی کو کالعدم قراردیا

یہ فیصلہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد کیا گیا، جس میں پنجاب حکومت کی سفارش پر غور کیا گیا تھا۔

پنجاب حکومت نے مریدکے میں 13 اکتوبر کو ہونے والے احتجاج کے دوران پولیس اہلکاروں کی شہادت کے بعد تحریک لبیک پر پابندی کی سفارش وفاق کو بھیجی تھی۔

پاکستان میں سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کا طریقہ کیا ہے؟

ذرائع کے مطابق اسلام آباد سے وزارتِ داخلہ کی جانب سے بھجوائی گئی رپورٹ میں پنجاب حکومت کی سفارشات بھی شامل کی گئی ہیں۔ رپورٹ کے ساتھ ٹی ایل پی پر پابندی سے متعلق جاری ہونے والا نوٹیفکیشن بھی منسلک ہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارتِ قانون، اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد یہ ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجا جائے گا۔

سپریم کورٹ سے منظوری کے بعد الیکشن کمیشن کالعدم تحریک لبیک پاکستان کو باضابطہ طور پر ڈی نوٹیفائی کرے گا۔

