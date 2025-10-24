ڈکی بھائی کیس کی تحقیقات کرنے والے ڈپٹی ڈائریکٹر سمیت دیگر افراد تاحال لاپتہ
نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی کے دس روز سے لاپتا ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان تاحال بازیاب نہ ہو سکے۔
اسلام آباد ہائیکورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران عدالت کو بتایا گیا کہ لاپتا ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان کی اہلیہ روزینہ کا بھی پتا نہیں چل سکا ہے۔ ڈی ایس پی لیگل نے عدالت کو بتایا کہ لاپتا ڈپٹی ڈائریکٹر ایک یوٹیوبر ڈکی بھائی کیس کی تحقیقات کر رہے تھے۔ اس کیس کی تحقیقات کرنے والے باقی لوگ بھی غائب ہیں۔
وکیل رضوان عباسی نے بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے کے بعد درخواست گزار روزینہ بھی لاپتا ہیں۔
جسٹس اعظم خان نے پیش رفت کا پوچھا تو ڈی ایس پی لیگل نے بتایا کہ لاپتا ڈپٹی ڈائریکٹر کا سراغ لگانے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ ایس ایس پی انویسٹی گیشن اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ لاپتا ڈپٹی ڈائریکٹرٹک ٹاکر ڈکی بھائی کیس کی تحقیقات کر رہے تھے۔
وکیل رضوان عباسی نے عدالت کو بتایا کہ اس کیس کی تحقیقات کرنے والے باقی لوگ بھی غائب ہیں۔ متعلقہ تھانہ لاہور ہے جو ڈکی بھائی کیس کی تحقیقات کر رہا تھا۔ درخواست گزار روزینہ پہلے لاہور پھر اسلام آباد میں تھیں۔ 18 اکتوبر تک کا ڈیٹا ملا ہے۔ لاپتا عثمان کی اہلیہ کا ایڈریس ایمپریس روڈ کا آرہا ہے، اس کے بعد فون بند ہے۔ تفتیشی افسر ان کے گھر گیا تو بتایا گیا کہ گھر لاک ہے، بچے بھی ان کے ساتھ ہیں۔
وکیل رضوان عباسی نے بتایا کہ آخری کال درخواست گزار کو دھمکی آمیز آئی کہ پٹیشن واپس لیں۔ جسٹس اعظم خان نے کہا کہ مطلب درخواست گزار مستقل لاہور رہتی ہیں ، شوہر اسلام آباد میں رہتے ہیں ۔ ہو سکتا ہے وہ والدین یا رشتے داروں کے ہاں رہ رہی ہوں ، جس پر وکیل نے کہا کہ کیا وہ خوشی سے وہاں گئیں، اگر گئی بھی ہوں تو۔
ڈی ایس پی لیگل نے عدالت کو بتایا کہ لاپتا ڈپٹی ڈائریکٹر کی آخری لوکیشن ایف سکس کی آئی ہے،سی سی ٹی وی کیمرے چیک کیے ہیں۔ واٹس ایپ ڈیٹا اگر مل جائے تو سب پتا چل جائے گا۔
وکیل نے بتایا کہ وفاقی دارالحکومت سے بندہ اغوا ہوگیا ، 10 روز گزر گئے ہیں۔
دوران سماعت ڈی ایس پی لیگل نے واٹس ایپ ڈیٹا کے لیے ایک ہفتے کا وقت مانگ لیا، جس پر عدالت نے پولیس استدعا منظور کرتے ہوئے مغوی کی بازیابی کے لیے ایک ہفتے کا وقت دے دیا اور کیس کی سماعت اگلے جمعے 31 اکتوبر تک ملتوی کردی گئی۔