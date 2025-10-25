لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

اتوار, اکتوبر 26, 2025  
03 Jumada Al-Awwal 1447  
Monsoon 2025

Pakistan Afghanistan Trade Ban | Economic Pressure | Border Tensions - Rubaroo

Pakistan Afghanistan Trade Ban | Economic Pressure | Border Tensions - Rubaroo
Published 25 Oct, 2025 11:00pm
ویڈیوز
Pakistan Afghanistan Trade Ban | Economic Pressure | Border Tensions - Rubaroo
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین