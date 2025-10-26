لائیو ٹی وی  
کراچی کے فن کار اسسٹنٹ کمشنر حاذم بھنگوار کو اعلیٰ کارکردگی پر ایوارڈ سے نواز دیا گیا

کمشنر کراچی حسن نقوی نے انہیں یہ اعزاز پیش کیا۔
ویب ڈیسک
شائع 26 اکتوبر 2025 10:10am
لائف اسٹائل

شاندار عوامی خدمات اور اپنے فرائض کی انجام دہی میں غیر معمولی کارکردگی کے اعتراف میں اسسٹنٹ کمشنر حازم بھنگوار کو ”بہترین اسسٹنٹ کمشنر ایوارڈ“ سے نوازا گیا۔ ایوارڈ کی تقریب میں کمشنر کراچی حسن نقوی نے انہیں یہ اعزاز پیش کیا۔

تقریب میں ایڈیشنل انسپکٹر جنرل(اے آئی جی)کراچی سمیت سول و پولیس افسران کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر کمشنر کراچی نے حازم بھنگوار کو ایک یادگاری شیلڈ بھی پیش کی اور ان کی خدمات کو سراہا۔

کمشنر حسن نقوی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ، ’حازم بھنگوار نے عوامی خدمت میں دن رات ایک کر دیے۔ ان کی محنت، خلوص اور عزم قابلِ تحسین ہے۔‘

انہوں نے مزید کہا کہ کراچی کے تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو چاہیے کہ وہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے اسی جذبے اور لگن کے ساتھ کام جاری رکھیں۔

کمشنر نے حازم بھنگوار کو نووارد سول سروس آف پاکستان (سی ایس پی) افسران کے لیے ایک رول ماڈل قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی دیانتداری، مؤثر انتظامی صلاحیت اور عوام دوست رویہ دیگر افسران کے لیے معیار قائم کرتا ہے۔

ایوارڈ کی یہ تقریب نہ صرف حازم بھنگوار کی پیشہ ورانہ خدمات کا اعتراف تھی بلکہ اس بات کی علامت بھی کہ دیانتدار اور محنتی افسران ہمیشہ قوم کے لیے فخر کا باعث بنتے ہیں۔

