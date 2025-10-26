لائیو ٹی وی  
کیا پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں نئی حکومت بنانے میں کامیاب ہوپائے گی؟ اسمبلی میں پارٹی پوزیشن جانیے

آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے لیے پیپلز پارٹی کو 27 اراکین کی حمایت درکار ہے
ویب ڈیسک
شائع 26 اکتوبر 2025 01:03pm
پاکستان

پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی کے لیے وزیراعظم چوہدری انوار الحق کے خلاف عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی منظوری صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت اجلاس میں گزشتہ روز دی گئی۔

ذرائع کے مطابق آزاد کشمیر کی آئین ساز اسمبلی میں حکومت سازی کے لیے صدر زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطہ کیا، جس کے بعد مسلم لیگ ن کی آزاد کشمیر امور کمیٹی کو پیپلز پارٹی سے مذاکرات کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔

آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے لیے پیپلز پارٹی کو 27 اراکین کی حمایت درکار ہے، جبکہ اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس 17 اراکین موجود ہیں۔ آئین ساز اسمبلی میں مسلم لیگ ن کے 9، پاکستان تحریک انصاف کے 4، مسلم کانفرنس اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے ایک ایک رکن، اور فارورڈ بلاک میں 20 اراکین شامل ہیں۔ مسلم لیگ ن کی حمایت حاصل ہونے کی صورت میں پیپلز پارٹی کے ارکان کی مجموعی تعداد 26 ہو جائے گی۔

AAJ News Whatsapp

تاہم، مسلم لیگ ن آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر اور سابق وزیراعظم راجہ فاروق حیدر نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپوزیشن میں رہیں گے اور حکومت سازی کا حصہ نہیں بنیں گے، جس سے فارورڈ بلاک کے اراکین کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے نمبر گیم مکمل کرنے کے لیے فارورڈ بلاک کے ارکان سے رابطے تیز کر دیے ہیں۔

ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کی قیادت حکومت بنانے کی حکمت عملی پر مشاورت جاری رکھے ہوئے ہے اور آنے والے دنوں میں اہم سیاسی پیش رفت کی توقع ہے، تاہم اب تک پارٹی نے مطلوبہ تعداد کے حصول کی تصدیق نہیں کی ہے۔

